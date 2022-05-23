Зачем СБУ поспешила обнародовать показания Медведчука против Порошенко? 23 мая, 14:49 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Возможно, не стоило этого делать

Гаряча новина по Медведчуку. Він почав давати свідчення, які оприлюднило СБУ. І тут є як очевидні позитиви, так і потенційні проблеми.

Те, що Медведчук вже дає свідчення і співпрацює зі слідством, це дуже добре. І важливо, щоб він давав інформацію не тільки про Порошенка, а й про те, як Росія створювала і фінансувала проросійські сили в Україні.

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Але оскільки є свідчення про Порошенка, то це безумовно може посилити внутрішню конфліктність, знов спровокувати чергові розборки навколо і за участю експрезидента. В умовах війни це не дуже доречно.

І що з цим робити?

Взагалі викреслити Порошенка з цієї справи? І з юридичної, і політичної точки зору це було б і некоректно, і несправедливо. Як мінімум, його причетність до цієї справи треба розслідувати. Нагадаю, що по Медведчуку з минулого року розслідуються саме вугільна справа (по купівлі вугілля в ОРДЛО) і справа по незаконному відчуженню трубопроводу з державної власті на користь бізнес-інтересів Медведчука. Порошенко в цих справах присутній. І якщо ми хочемо довести справу Медведчука до суду, і зробити правильні висновки з політичних помилок і негативних прецедентів 2014—2015 рр., то слідство по цих справах має відбуватися.

Те, що Медведчук вже дає свідчення і співпрацює зі слідством, це дуже добре

Можливо, було б не варто поспішати з опублікуванням матеріалів свідчень Медведчука по Порошенку. Це дозволило б певний час (на період війни з Росією) не відновлювати політичні конфлікти з командою Порошенка навколо цієї справи.

Але СБУ оприлюднило цю інформацію. Можливо, це суто відомчий інтерес — показати свої успіхи по справі Медведчука, а заодно і вколоти Порошенка. Можливо, це відповідь на активну кампанію несправедливих звинувачень на адресу влади по Маріуполю в соціальних мережах, до якої по різних даних причетна команда Порошенка. Мовляв, на ваші звинувачення ми відповімо нашим компроматом. Можливо, в СБУ поспішають з оприлюдненням свідчень Медведчука, тому що не відомо, що з ним буде далі. Я не знаю конкретної відповіді на питання про те, чому СБУ вирішило оголосити цю інформацію саме зараз. Але сталося, як сталося.

Єдине, до чого я може закликати зараз, — не розкручувати під час війни публічну інформаційно-політичну боротьбу навколо цього питання. Нам не потрібний внутрішній розбрат в умовах війни. Але розслідування треба продовжувати, і Петро Олексійович має співпрацювати зі слідством. Проте все це має відбуватись без взаємних звинувачень і публічних розборок. Залишимо все це на післявоєнний період. Якщо це ще можливо, рухатись по справі Медведчука і по справі Порошенка бажано в суто правовому руслі.

Текст опубліковано з дозволу автора

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