«Я на фронте, могу дать показания в окопе»: Турчинов прокомментировал вызов на допрос СБУ по «угольному делу» 25 мая, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Александр Турчинов назвал действия СБУ «неадекватным политическим пиаром» (Фото:Александр Турчинов/Facebook)

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов отреагировал на сообщение о своем вызове на допрос в Службу безопасности Украины по так званому «угольному делу».

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Ранее стало известно, что СБУ выписала на его имя повестку на 19 мая.

Кроме Турчинова, на этот же день были запланированы также допросы экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего премьера, лидера партии Народный фронт Арсения Яценюка и генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

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При этом никто из них в СБУ так и не явился, в связи с чем следственные действия были перенесены на 30 мая.

«Получил сегодня из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно — на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать „героических“ следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов», — написал Турчинов у себя в Facebook.

23 мая СБУ обнародовала видео, на котором задержанный по подозрению в государственной измене прокремлевский народный депутат Виктор Медведчук заявил о причастности пятого президента Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

Медведчук сообщил, в схеме закупок угля была задействована «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами и правоохранителями».

В партии Европейская солидарность, лидером которой является Порошенко, это назвали информационной диверсией в интересах РФ.

В так называемом «угольном деле» Порошенко является подозреваемым с 20 декабря 2021 года. Оно касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.

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