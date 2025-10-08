«Пробовать будут». Политолог объяснил, почему Арестовичу не удастся создать в Украине Грузинскую мечту 2.0

Политолог Игорь Рейтерович в эфире Radio NV объяснил, почему экс-сотруднику Офиса президента Алексею Арестовичу не удастся создать в Украине «Грузинскую мечту 2.0».

«Я не думаю, что такое подействует на наше общество, поскольку все же у нас очень сильно отличается ситуация, например, от той же грузинской. Но это не значит, что попыток сыграть в такую игру не будет. Вот попытка, скорее всего, и будет», — сказал Рейтерович в интервью Radio NV.

Он отметил, что недавно опубликованное интервью Арестовича российской пропагандистке Ксении Собчак — это попытка «прощупать аудиторию» и посмотреть, есть ли люди, которые «могут повестись» на озвученные экс-сотрудником ОП пророссийские нарративы.

«Я убежден, что это бесперспективно, но пробовать будут, и пробовать будут еще не один раз. Потому что все же соблазн здесь есть. И очевидно, что если есть возможность это как-то финансировать (а она, судя по всему, присутствует), это будут продолжать делать дальше», — добавил политолог.

Грузинская мечта — главное

Пророссийская партия Грузинская мечта была основана российским олигархом Бидзиной Иванишвили в апреле 2012 года.

В сентябре 2024 года в городах Грузии появились предвыборные баннеры, на которых изображены с одной стороны разбомбленные российскими войсками украинские города, а с другой — построенные Иванишвили современные дома и мосты. Плакаты распространяли нарратив о том, что в случае прихода к власти оппозиции страну ждет война. На черно-белых фото из Украины были перечеркнуты избирательные номера четырех проевропейских оппозиционных сил, а на цветных фотографиях Грузии — избирательный номер Грузинской мечты.

Тогда же партия выпустила предвыборный ролик, который был почти точной копией агитационного видео, снятого в России накануне президентских выборов 2018 года.

По результатам выборов в Грузии 26 октября 2024 года пророссийская партия Грузинская мечта набрала более 54% голосов избирателей. Тогда страну всколыхнула серия протестов с требованием повторных выборов, а Европа не признала результаты голосования.

В августе 2025 года перед местными выборами, которые состоялись в октябре, Грузинская мечта опубликовала новые агитационные ролики с черно-белыми кадрами разрушенных городов Украины.

Что известно об Алексее Арестовиче

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению после скандальных высказываний о российской ракете, разрушившей многоэтажку в Днепре.

С тех пор он активно начал критиковать действующую власть и делать заявления, которые перекликаются с российской пропагандой.

В опубликованном 24 января 2024 года интервью Арестович говорил, что живет в Нью-Йорке и арендует жилье в районе Central Park. Как именно ему удалось уехать во время полномасштабной войны, он не рассказал, но сказал, что законно.

1 февраля NGL.media сообщило, что 4 сентября 2023 года бывший 48-летний советник ОП смог выехать из Украины благодаря письму от Главного управления разведки.

ГУР это опровергло, заявив, что не предоставляло Арестовичу «ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу». В Государственной пограничной службе не подтвердили данные, что он покинул Украину на основании такого письма.

1 мая 2025 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях. В списке, в частности, оказался Алексей Арестович.

В октябре на канале российской пропагандистки Ксении Собчак появилось интервью с Арестовичем, в котором он заявил, что в случае «избрания президентом» отдал бы стране-агрессору четыре украинские области и оккупированный Крым.

