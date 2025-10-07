РФ объявила Арестовича в международный розыск за «терроризм» и «фейки о российской армии»

Россия объявила в международный розыск Алексея Арестовича , бывшего внештатного советника Офиса президента. Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

РосСМИ пишут, что в РФ Арестовича обвиняют в «терроризме» и распространении «фейков о российской армии».

В октябре 2023 года стало известно, что бывшего советника ОП объявили в розыск в России.

В феврале 2024-го Алексея Арестовича заочно арестовал российский суд.

Что известно об Алексее Арестовиче

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению после скандальных высказываний о российской ракете, разрушившей многоэтажку в Днепре.

С тех пор он активно начал критиковать действующую власть и делать заявления, которые перекликаются с российской пропагандой.

В опубликованном 24 января 2024 года интервью Арестович говорил, что живет в Нью-Йорке и арендует жилье в районе Central Park. Как именно ему удалось уехать во время полномасштабной войны, он не рассказал, но сказал, что законно.

1 февраля NGL.media сообщило, что 4 сентября 2023 года бывший 48-летний советник ОП смог выехать из Украины благодаря письму от Главного управления разведки.

ГУР это отрицало, заявив, что не предоставляло Арестовичу «ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу». В Государственной пограничной службе не подтвердили данные, что он покинул Украину на основании такого письма.

1 мая 2025 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях. В списке, в частности, оказался Алексей Арестович.

В октябре на канале российской пропагандистки Ксении Собчак появилось интервью с Арестовичем, в котором он, в частности, заявил, что в случае «избрания президентом» отдал бы стране-агрессорке четыре украинских области и оккупированный Крым.