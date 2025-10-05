В Грузии на выборах побеждают пророссийские силы на фоне столкновений протестующих со спецназом

Пророссийская правящая партия Грузинская мечта объявила о своей победе на местных выборах в Грузии, которые бойкотировала часть прозападной оппозиции. Объявление результатов спровоцировало массовые протесты в Тбилиси.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

По официальным данным ЦИК Грузии, кандидаты от Грузинской мечты победили во всех городах и муниципалитетах страны.

Согласно этим данным, Каладзе набрал на выборах мэра Тбилиси 77,4%, а Грузинская мечта в столице — более 76% голосов.

Издание отмечает, что крупные оппозиционные партии, в частности Коалиция за перемены и Единое национальное движение, занявшие второе и третье места на парламентских выборах 2024 года, бойкотировали голосование. Из-за этого в 26 муниципалитетах кандидаты от правящей партии баллотировались без единого соперника.

Также выборы прошли в условиях недостатка международного контроля: за ними наблюдали лишь 28 международных организаций, что в 13 раз меньше, чем в 2021 году. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не направило свою миссию, поскольку получило приглашение менее чем за месяц до голосования.

Еще до закрытия участков премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия побеждает с результатом более 70% по всей стране. Сразу после публикации экзит-пола лидеры Грузинской мечты во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили объявили о победе.

Параллельно с этим в центре Тбилиси проходил митинг оппозиции, которая заявила о планах «мирного свержения власти». После призывов лидеров, в частности представителя Национального движения Муртаза Зоделавы, часть протестующих двинулась к президентскому дворцу Орбелиани. Демонстрантам удалось прорваться во двор здания, фактически снеся забор.

Силовики в ответ применили перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет для вытеснения людей после чего на место были стянуты дополнительные силы спецназа.