«Политический аферист». Какова цель последних «перлов» Арестовича и почему он может работать сразу «на несколько сторон» — Рейтерович

7 октября, 15:02
NV Премиум
Бывший советник ОП Алексей Арестович (Фото: t.me/O_Arestovich_official)

Автор: Павел Новиков

Политолог Игорь Рейтерович в эфире Radio NV прокомментировал интервью экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича российской пропагандистке Ксении Собчак, в частности его пророссийские заявления и нарративы.

 — Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, известной нам по фразам, что война закончится за две-три недели, вдруг дал интервью Ксении Собчак, такой якобы «оппозиционерке». И среди прочего сказал, что Украина какая-то «антиинтеллектуальная». А еще сказал, что если станет президентом, то отдаст четыре области и Крым Москве, и будет класть цветы на могилы российских солдат, если россияне тоже будут то же самое делать в отношении могил украинских солдат. А это куда идет? Какой электорат пытается подготовить — или украинский, или российский — бывший сотрудник Офиса президента Украины?

— Мне сложно сказать, что он здесь о каком-то электорате думает, или ориентируется, потому что у него никаких шансов нет вообще получить какую-то поддержку в Украине. Но это история о том, как вовремя вскрыли определенную консерву. Давайте так скажем. Это вообще — интервью консервы и пропагандонши, если вещи своими именами называть.

Но вопрос, какую консерву вскрыли? Мне кажется, что Арестович в силу своей такой аферистической натуры, потому что он реально политический аферист в значительной степени, он может и на несколько сторон сразу работать.

Теги:   Интервью NV Ксения Собчак Война России против Украины Радио NV Офис президента Украины Алексей Арестович

