Андрея Мельника уволили с поста замглавы МИД Украины 11 июля, 17:53 Андрей Мельник (Фото:МИД)

Кабинет министров во вторник, 11 июля, уволил заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника, который перешел на должность посла Украины в Бразилии.

Пресс-служба правительства в Telegram сообщила, что Мельник уволен из-за перехода на другую работу.



20 июня президент Владимир Зеленский назначил Мельника послом в Бразилии. Послом в Индии стал замминистра обороны Александр Полищук, а посол в республике Перу Юрий Полюхович будет по совместительству послом в Колумбии.

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Андрей Мельник ранее говорил, что президент поручил МИДу разработать отдельную стратегию в отношении Латинской Америки и Карибского бассейна.

В интервью NV дипломат рассказывал, что у Украины всего шесть посольств в Центральной и Южной Америке, в то время как страна-агрессор Россия сосредоточила там более 100 представительств.

Мельник восемь лет возглавлял дипломатическое представительство Украины в ФРГ, президент уволил его с этой должности в июле 2022-го.