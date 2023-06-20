Зеленский назначил послов Украины в трех странах. В Бразилию поедет Андрей Мельник

20 июня, 13:06
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Бразилии, Индии и Колумбии.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства во вторник, 20 июня.

Так, послом в Индии стал Александр Полищук, посол в республике Перу Юрий Полюхович будет по совместительству послом в Колумбии. Послом Бразилии назначили бывшего посла Украины в Германии и действующего замглавы МИД Андрея Мельника.

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13 марта глава МИД Дмитрий Кулеба объявил о первом открытом наборе послов в 21 страну, отметив, что главный фокус — на Африке, с которой Украина перезагружает отношения.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Бразилия Посол Колумбия Индия Дипломатия Андрей Мельник

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