Скрытый фронт. Как Киев вступил в дипломатический бой за страны Глобального Юга, где постоянно покупает себе сторонников Москва 25 мая, 07:30 NV Премиум ОКНО НА ЮГ: Из 33 государств Латинской Америки и Карибского бассейна Украина официально представлена лишь в шести. Андрей Мельник, замглавы МИД (на фото — за компьютером, разговаривает онлайн с представительницей Суринама), считает, что этого недостаточно (Фото:ПСВРУ)

Поиск новых союзников и рынков сбыта, а также нивелирование влияния России — три причины, которые заставили Украину начать активно контактировать со странами Латинской Америки, Азии и Африки.

С началом полномасштабного российского вторжения Украина имеет очевидную и в основном активную помощь Запада — как от населения, так и от руководства отдельных государств. Речь идет и о поставках вооружений, и об ощущении дипломатического плеча в международных институтах. И хотя такие действия коллективного Запада играют сегодня ключевую роль в противостоянии с Россией, однако официальный Киев все чаще оглядывается на огромный источник расширения сферы поддержки — так называемый Глобальный Юг, к которому Всемирный банк относит государства с преимущественно низким или средним доходом в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне. Украина долгое время не обращала внимания на этот регион, где проживают миллиарды людей и который широко представлен в ООН, фактически отдав его на растерзание Кремля и российской пропаганде.

Видео дня

Результат наиболее наглядно демонстрируют голосования представителей Глобального Юга в Генассамблее ООН. Например, в начале марта 2022 года организация приняла резолюцию об осуждении вторжения РФ с призывом вывести войска. Документ поддержала 141 страна из 193-х, против ожидаемо проголосовала сама страна-агрессор и ее союзники — Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия. А вот еще 35 стран воздержались — преимущественно незападные государства, среди которых превалировали африканские.

Похожие тенденции сохраняются до сих пор при рассмотрении других украинских резолюций в ООН. Ситуация улучшилась по сравнению с голосованием от 2014 года, когда за осуждение аннексии Крыма проголосовали лишь 100 государств. Однако положение дел все еще остается неблагоприятным для Украины.

Илья Куса, эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего, объясняет, почему Глобальный Юг не стал для Киева тем же, чем является Глобальный Запад — союзником.

«Просто аргумент, что Украина хорошая, на них не действует, — уверяет эксперт, — Ведь они ничего о нас не знают. У нас не было с ними существенных связей, а их интересов на нашей территории нет. Соответственно нет мотивации как-то поддерживать больше, чем они это делают».

Забытый регион

Чтобы сдвинуть ситуацию с места, отечественный МИД разработал три отдельные стратегии «обработки» Глобального Юга, рассказал NV Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел [11 мая появилась информация, что он будет послом в Бразилии]. Ведомство уже утвердило соответствующие документы по государствам Азии и Африки. А еще один, по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), в процессе разработки, которая сейчас находится на финишной прямой.