Обезвредить влияние Путина. Украина завершает разработку стратегии развития связей с Латинской Америкой — Мельник

20 апреля, 11:17
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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Фото:МИД)

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Фото:МИД)

Автор: Наталья Роп

Отечественный МИД начнет обрезать геополитическое влияние Москвы на Глобальном Юге, ради чего усилит дипломатическое сотрудничество с государствами Латинской Америки, Азии и Африки.

Отечественное министерство иностранных дел завершает разработку стратегии для развития отношений со странами Латинской Америки — представителями так называемого Глобального Юга, наиболее перспективного глобального региона мира, которым Украина до последнего времени почти не занималась.

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Об этом рассказал в интервью NV Андрей Мельник, заместитель руководителя украинского внешнеполитического ведомства.

«Именно президент Владимир Зеленский, проведший десятки телефонных разговоров с лидерами стран Южной и Центральной Америки, почувствовав важность этого региона, лично поручил нашему внешнеполитическому ведомству разработать отдельную стратегию в отношении Латинской Америки и Карибского бассейна. ( ЛАКБ)», — объяснил топ-дипломат.

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По его словам, над этим фундаментальным документом МИД работал в течение последних месяцев.

«Сегодня мы находимся, так сказать, на финишной прямой», — уточнил Мельник.

Замминистра добавил, что МИД разработал и утвердил две отдельные стратегии в отношении государств Азии и Африки — других двух регионов «Глобального Юга».

Теги:   МИД Украины Латинская Америка Андрей Мельник

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