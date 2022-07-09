Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника 9 июля, 18:12 Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника (Фото:REUTERS / Michele Tantussi)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента Украины в субботу, 9 июля.

Так, президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Федеративной Республике Германия, Любовь Непоп — в Венгрии, Вячеслава Яцюка — в Норвегии, Евгения Перебийноса — в Чехии, Игоря Полиху — в Индии и по совместительству в Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Народной Республике Бангладеш.

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Ранее немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве.

Собеседник Bild в украинском правительстве заявил, что такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года, при каденции пятого президента Петра Порошенко. После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставкой вооружения в Украину.



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