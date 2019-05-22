«Коллапса не произойдет». Богдан прокомментировал решение Гройсмана уйти в отставку Вчера, 09:16 2855 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Богдан не считает проблемой отставку Гройсмана Gleb Garanich/Reuters

В Украине не произойдет коллапса в случае ухода в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

«Пусть идет. Будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах. В истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра», — сказал он, пишет 112 Украина.

Богдан добавил, что из-за ухода Гройсмана никто плакать не будет, конец истории Украины не произойдет.

Он добавил, что в Украине существует принцип бесконечности власти, и любой институт будет работать, пока не назначат новый состав.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Он также призвал написать заявления об отставке всех министров и главу Кабмина.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Позже он призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.