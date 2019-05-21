Правительство уходит в отставку. Как будут назначать нового премьера и министров Вчера, 15:17 4474 Цей матеріал також доступний українською Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS Владимир Гройсман Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS

Как можно скорее внести кандидатуры нового премьер-министра и правительства призвал президента Владимира Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман, который накануне заявил о намерении уйти в отставку.

С таким призывом Гройсман выступил в эфире канала ICTV.

Гройсман предположил, что на встрече Зеленского с главами фракций могут обсудить вопрос нового главы Кабинета министров.

«Президент встречается с лидерами фракций. Он может этот вопрос там обсудить. И если будет принято решение депутатов, они его [могут обсудить] совместно с президентом, потому что президент выносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции. Я считаю, что когда президент объявил, что правительство должно уйти в отставку, он очевидно знал, что с этим нужно делать дальше. Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он это себе представлял», — отметил Гройсман.

Переходное правительство

Согласно Конституции, правительство слагает полномочия только перед новоизбранным парламентом. А отставка премьер-министра означает отставку всего Кабмина, объяснил в эфире канала Прямой вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Теперь институции, которая обеспечивала бы стабильность, нет

По его мнению, отставка Кабмина означает, что теперь институции, которая обеспечивала бы стабильность, нет, ведь Верховная Рада входит в предвыборный период, а президент только принимает полномочия.

Впрочем физически правительство не уйдет, ведь нужно, чтобы парламент проголосовал за отставку. По мнению Кириленко в период до внеочередных выборов нужно создать переходное правительство.

«Со стороны новоизбранного президента было бы корректно, если бы он призвал депутатов еще действующего парламента собрать 150 подписей за отставку правительства и попросил бы проголосовать за отставку Кабинета министров, согласно регламенту и Конституции, в 226 голосов. Сформировал бы свое большинство, тем более, как мы знаем, коалиция в парламенте распущена, и образовал бы переходное, техническое, временное правительство, которое бы полноценно работало, но до избрания нового парламента», — отметил Кириленко.

Министр обороны

Министр обороны Степан Полторак накануне самостоятельно подал в отставку. Однако уже сегодня утром он прибыл в администрацию президента, потому что, как объяснил сам Полторак, его вызвал президент. Об этом он заявил журналистам перед Администрацией президента на улице Банковой.

Период турбулентности нужно преодолеть как можно быстрее

Решение премьер-министра Гройсмана уйти в отставку для него неожиданностью не стало, но период турбулентности нужно преодолеть как можно быстрее, убежден Полторак.

«Когда мы вошли в избирательный процесс президента, к сожалению, страна вошла в зону опасной турбулентности. Я думаю, чем скорее мы эту турбулентность пройдем, тем лучше будет для Украины. Надо определяться с курсом, потому что у нас, к сожалению, все внимание всех на то, кто какую должность будет занимать. Это не главное. Мы точно закончим реформирования нашего государства, тогда, когда в независимости от того, кто будет приходить на должности, Украина будет двигаться правильным курсом, и люди не будут чувствовать той турбулентности, которая сейчас есть в стране», — заявил Полторак.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским Степан Полторак заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады о его отставке. Он сообщил, что будет работать исполняющим обязанности министра, пока Верховная Рада не примет решение.

Не соответствует Конституции

Отправлять правительство в отставку с вступлением в должность нового президента — это практика, которая не соответствует Конституции. Такое мнение в комментарии Радио НВ высказал народный депутат фракции БПП Александр Бригинец.

Заседание всей фракции по этому поводу еще было, но депутат настроен голосовать против отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Вряд ли какая-то политическая сила возьмет на себя ответственность за четыре месяца до выборов

«Надеюсь, что большинство моих коллег так же к этому отнесутся. Если правительство не будет отправлено в отставку, оно будет исполнять обязанности до сентября месяца, когда будет собран новый парламент, если будут досрочные выборы, и будет избрано новое правительство. Это будет абсолютно точно соответствовать закону. С другой стороны, Гройсман, который безусловно будет идти на выборы, может политически акцентировать на том, что он уже подал в отставку, даже если он будет продолжать выполнять обязанности, или его правительство будет продолжать выполнять обязанности», — отметил Бригинец.

Вряд ли какая-то политическая сила возьмет на себя ответственность за четыре месяца до выборов, добавил Александр Бригинец. И даже если претендент на должность премьера будет человеком президента, собрать под его назначения коалицию — невозможно, отметил депутат.

Премьер Тимошеко

Фракция Народного фронта сегодня собирается на заседание, где предположительно обсудят вопрос отставки правительства Гройсмана. Об этом в комментарии НВ рассказал депутат фракции Игорь Лапин. Если Гройсман хочет уйти, нужно голосовать за отставку, считает депутат. И за это могут найтись голоса.

Но главный вопрос, по его мнению, кто заменит действующее правительство. Будет сложно собрать 226 голосов за назначение нового премьер-министра коалицией, отметил Игорь Лапин.

Правительству Гройсмана нужно было идти в отставку раньше, если у него есть политические амбиции

«Юлия Владимировна выразила готовность, насколько я понимаю, и ее представители, спикеры их политсилы говорили, что это неплохой вариант, если она возглавит правительство. Возможно, она захочет взять эту ответственность, тогда нужно считать голоса. Голоса — это должна быть коалиция. У нас на сегодняшний день, если посчитать голоса Самопомочи, Батькивщины, Радикальной партии, то в них 226 на троих не наберется. Даже если посчитать сюда Народный фронт, то все равно 226 на четырех тоже не наберется. Тогда нужно либо получать поддержку БПП или Оппозиционного блока. С Оппозиционным блоком я в коалицию не пойду», — отметил Лапин.

Правительству Гройсмана нужно было идти в отставку раньше, если у него есть политические амбиции. Такое мнение в комментарии НВ выразил депутат фракции Батькивщина Алексей Рябчин.

Он поддерживает идею переходного правительства, однако сказал, что не владеет информацией, готова ли его возглавить Юлия Тимошенко.

«Я проголосую за отставку правительства, однако будут ли они оставаться на своих должностях в статусе исполняющих обязанности, будет ли новый техническое правительство, которое на два, три, четыре месяца обеспечит переход и примет все необходимые постановления. Я думаю, что это было бы идеальным сценарием. Это приятно, что в партии Батькивщина есть такой сильный лидер, который способен претендовать на самые высокие должности в Украине. Однако я не веду таких переговоров и не могу прокомментировать, ведет ли такие переговоры Юлия Тимошенко», — отметил Рябчин.