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Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьер-министра

20 мая, 22:41
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Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьер-министра - фото

Пресс-служба Кабмина

Гройсман анонсировал отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать», — сказал он.

По словам премьера, данный вопрос Зеленский должен обговорить с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече.

Ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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