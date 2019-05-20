Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьер-министра
Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
«Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать», — сказал он.
По словам премьера, данный вопрос Зеленский должен обговорить с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече.
Ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.