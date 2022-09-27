Данилов ответил на заявления Кремля о «готовности к переговорам» и посоветовал не затягивать

27 сентября, 17:23
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Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Офис президента)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Офис президента)

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявления Кремля о «готовности вести переговоры».

Во вторник, 27 сентября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-террорист Россия якобы «сохраняет свою готовность вести переговоры».

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«Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили», — утверждает Песков.

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«Украина никогда не была против переговоров с РФ… по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры, тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации россии будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам», — отреагировал Данилов у себя в Twitter.

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https://twitter.com/oleksiydanilov/status/1574752180950671361

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что с Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что страна-агрессор с помощью переговоров хочет выиграть время для продолжения агрессии и что сейчас соглашение о мире невозможно, потому что Россия в этом не заинтересована и хочет уничтожить Украину военным путем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что лучший способ вести переговоры с Россией — на поле боя.

https://www.youtube.com/embed/ku-inOK9sTU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры СНБО Российская агрессия Дмитрий Песков Переговоры с Россией Агрессия РФ Агрессия Москвы Алексей Данилов Война России против Украины

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