Данилов ответил на заявления Кремля о «готовности к переговорам» и посоветовал не затягивать 27 сентября, 17:23 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Офис президента)

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявления Кремля о «готовности вести переговоры».

Во вторник, 27 сентября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-террорист Россия якобы «сохраняет свою готовность вести переговоры».



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«Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили», — утверждает Песков.

«Украина никогда не была против переговоров с РФ… по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры, тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации россии будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам», — отреагировал Данилов у себя в Twitter.



Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что с Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что страна-агрессор с помощью переговоров хочет выиграть время для продолжения агрессии и что сейчас соглашение о мире невозможно, потому что Россия в этом не заинтересована и хочет уничтожить Украину военным путем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что лучший способ вести переговоры с Россией — на поле боя.