«Путин все просрал». Диктатор может пойти на уступки для перемирия после Зеленского в Изюме и разговора Пекина с Москвой — Яковина 18 сентября, 08:53 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Россия терпит все большие поражения и все больше унижений как на поле боя в Украине, так и на дипломатическом фронте, считает международный обозреватель Иван Яковина.

В эфире Радио НВ он подробно объяснил, как злятся ватники из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в освобожденный Изюм и почему диктатор Владимир Путин может пойти на уступки ради перемирия с Украиной.

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Медуза сообщает, что члены Совета безопасности РФ стали очень осторожно советовать Путину прощупать почву и узнать, готовы ли украинцы к возобновлению мирных переговоров, а также узнать, чего именно хочет украинская сторона в случае возобновления таких переговоров.

Вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина открытым текстом сказала, что Россия по разным официальным и неофициальным каналам просит у Украины переговоров, однако Украина от них пока воздерживается, не хочет их проводить. Надо сказать, что сразу несколько человек в Офисе президента сказали, что ведение переговоров с Россией не является ее прерогативой, но жесткого опровержения информации я не услышал. Можно сделать вывод, что Россия подкатывала к украинской стороне насчет того, чтобы выяснить, насколько украинцы готовы к такого рода диалогу.

Почему россиянам это нужно? Потому что в Кремле на фоне поражений, отсутствия нормального политического процесса, назревает паника. Там — и в Кремле, и в Минобороны, и в Росгвардии — начинают соображать, что хорошего выхода из складывающейся в Украине ситуации просто нет — либо применять ядерное оружие с абсолютно непредсказуемыми последствиями, либо отступать, бежать. Потому что сил на то, чтобы осуществить перелом в этой войне обычными вооружениями, у России просто не остается. Нужно применять экстраординарные методы, а возможности сейчас очень ограничены.

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