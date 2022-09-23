«Мы уже пуганные». ВСУ будут перемалывать весь хлам из РФ до последнего рашиста — интервью с Даниловым о путинской мобилизации 23 сентября, 09:29 Эксклюзив НВ Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Диктатор Владимир Путин собирается мобилизовать для отправки на войну против Украины миллион россиян, а не 300 тысяч, как было озвучено публично, сообщило российское издание Новая газета.

Москвичам и питерцам уже начали вручать повестки, а в соцсетях начали публиковать видео отправки первой партии российских резервистов.

Каким должен быть ответ Украины на все эти действия Российской Федерации и какие способности украинского оборонно-промышленного комплекса сейчас есть в условиях военного положения, Радио НВ обсудило это с Алексеем Даниловым, секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

— Вы оценили действия России по мобилизации так, на что нам, грубо говоря, не нужно обращать внимания, плевать на их решение. Не кажется ли вам, что такая позиция не до конца верна? Все же либо 300 тысяч, либо миллион, о котором сейчас пишет Новая газета, — это всеобщая эскалация. Это может быть что-то серьезное со стороны России?

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— Вы немного подергиваете, что мы не обращаем на это внимания и говорите, что якобы мы вообще в каком-то вакууме живем. Это не соответствует действительности. Мы следим за событиями, происходящими у агрессора. Мы говорим, что не можем влиять на то безумие, которое сегодня есть в Кремле, я дословно сказал, что «нам по цимбалам, какие решения там этот царь принимает». Именно это я имел в виду.

Что касается решения о тотальной мобилизации, которую делает Российская Федерация. Это свидетельствует о том, что наша армия, наши Вооруженные силы перемалывают весь тот хлам, который Российская Федерация сюда отправляет. Более 50 тысяч военных Российской Федерации уже отправились на тот свет. Если они хотят, чтобы их было больше, мы не можем им запретить этим вопросом заниматься.

Инфографика: НВ

Сколько они на самом деле смогут собрать — будь то 300 тысяч, миллион, 100 тысяч — давайте будем смотреть.

Мы очень внимательно наблюдали, как они комплектовали свою третью армию (армейский корпус — ред.). Каждый день получаем от наших изысканий разведок информацию о комплектации, где она происходит, в каком состоянии это все. И поверьте: мы отслеживаем каждый шаг наших врагов, совершаемый на той территории, понимаем, о чем идет речь. Мы обращаем на это внимание. На заседании Ставки верховного главнокомандующего, которая проходит два-три раза в неделю, те вопросы, которые вы сейчас подчеркнули, обязательно есть. Они непременно рассматриваются. Мы понимаем, в каком состоянии и где мы находимся в системе координат, существующей на сегодняшний день.

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— Есть ли у нас понимание, все же речь идет о 300 тысячах или о миллионе? Что известно вообще о способности России такое количество людей привлечь в армию? Насколько это может быть активная работа, насколько она может продолжаться? Когда люди могут появиться на фронте? И вообще есть ли понимание, что они появятся здесь?

— Надо понимать, как они будут заниматься этим вопросом. 300 тысяч нужно одеть, вооружить, подготовить. Это очень сложная и непростая работа. Думать, что это можно сделать за один день, передав повестку или на улице, или в метро, или где они там все это делают, — это совсем не соответствует действительности. Как только мы будем видеть формирование Вооруженных сил Российской Федерации, соответствующим образом наши Вооруженные силы на это будут реагировать.

— Какая задача у Вооруженных сил?

— Сделать заявление о 300 тысячах, сейчас утечка информации, что их будет миллион, — это зачем? Для того чтобы нас запугать или как? Мы уже пуганые после 24 февраля. Уж не знаю, что должно случиться, чтобы они могли нас как-то испугать, нашу армию, наше общество.

Они завтра могут сказать, что будут привлекать 10 миллионов граждан.

Есть четкое понимание: те, кто хотел пойти воевать против нашей страны, они этот ресурс уже полностью исчерпали. Обращаю внимание, что так называемые добровольческие батальоны они уже формируют три-четыре месяца, куда приглашают за огромные деньги идти убивать. Но они не смогли: у них не было возможности набрать соответствующее количество профессиональных людей для того, чтобы они шли на [войну].

Они перешли ко второму этапу — стали ездить по колониям. Всем известен ролик, когда представитель [группы] Вагнера произнес речь перед людьми, отбывающими наказание. Предлагал им за то, что они будут лишены этого статуса, который у них там был, отправиться на фронт. Поверьте, там множество [заключенных] находится в колониях Российской Федерации, но у них так же нет желания. Не говорю, что у всех нет желания.

Они перешли к другому этапу. Сейчас объявили так называемую частичную мобилизацию. Сначала сказали 300 тысяч, потом миллион. Мы понимаем, о чем идет речь и о ком идет речь.

— Тогда какова задача Вооруженных сил Украины до момента вступления этих мобилизованных в войну? По адекватным оценкам, им нужно готовиться как минимум несколько месяцев, если это не будет «пушечное мясо», которое пустят сразу в горнило войны. Подготовка продлится три-четыре месяца, условно до того же 24 февраля, но в 2023 году. И у нас будет огромное количество войск, готовых от Российской Федерации вступить в войну. Каковы задачи ВСУ к этому моменту для того, чтобы адекватно их встретить?

— Задачи ВСУ, начиная с 24 февраля, каждый день перемалывать и перемалывать эту орду, которая надвинулась на нашу страну. Других задач у наших Вооруженных Сил нет.

Задача проста: уничтожать наших врагов, освобождать нашу украинскую землю, точка.

Это задача, которая не меняется с первого дня большой войны, которая началась 24 февраля. До этого была другая война. Когда началась горячая фаза большой войны 24 февраля, других задач у наших Вооруженных сил, всего нашего сектора безопасности и обороны не существует. И не будет существовать до тех пор, пока мы последнего рашиста не выбросим с нашей земли.

Что касается того, в каком виде они их будут сюда отправлять, то ли через неделю, то ли через месяц, то ли будут готовить их — это не от нас зависит, а от Российской Федерации.

Могу сказать, что те, которые шли 24 [февраля], в марте, в апреле, были разными. Там были и подготовленные, профессиональные [военные] (десантура), но это им не помогало. Там были люди, которые впервые видели тот танк или БТР, куда их запихали. Как будет в этом случае, будем смотреть.

— Генерал Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, опубликовал статью — свое видение мобилизационного плана на 2023 год. Как написал Залужный, главной особенностью противостояния ВС РФ является даже не существенное отличие численности сил и средств сторон в пользу россиян. Определяющей является решающая диспропорция в способностях. Способностями Залужный называет, например, способность России стрелять на две тысячи километров своими ракетами в глубь нашего тыла. У нас же есть только комплексы Точка-У или системы HIMARS, которые бьют ракетами на 80−100 километров. Наши способности в этом компоненте в 20 раз слабее российских. Я так понимаю, что исходя из вашего соображения, математически, в количестве войск не меняется вопрос способностей российской армии.

— Что вы подразумеваете под словом «способности»?

В свое время, когда все партнеры нам прочили поражение в феврале и давали нам очень короткий срок на эту войну, они как раз считали танки к танкам, самолеты к самолетам, военные к военным. И это была большая ошибка, потому что это не математика в этом случае.

Тот дух, который есть у нашего народа, [желание] защищать нашу родную землю, как вы его можете оценить? Какую оценку можно дать этому явлению? Есть вещи, которые вы совершенно не можете оценить. Наши ребята, защищающие нашу страну, я не знаю, как их вообще можно сосчитать. То, что они делают, это вещи, которые не поддаются какому-либо современному анализу.

Я вам могу привести очень простой пример. У нас в войсках есть парень, которому 19 лет. У него есть оружие. Он этим оружием сбивает самолеты, как птицы, из ружья. Ну вот что вы скажете? Ему 19 лет…

— Понятно, что ментальный контекст невозможно измерить. В этом многие исследования мира проиграли, когда неправильно оценили возможность к сопротивлению Украины. Но вопрос возможностей во многом состоит именно в технических характеристиках. Какие возможности нашего оборонно-промышленного комплекса сейчас, в условиях войны? Можем ли мы что-то противопоставить, за исключением того, что получаем от партнеров? Что с умами, которые могли бы собирать дальнобойное оружие в Украине? Есть ли они, есть ли на них деньги или есть деньги на эту технику? Есть ли возможность строить предприятия, улучшать наши возможности? Это все сугубо посылы к статье главнокомандующего Залужного.

— Я очень внимательно ознакомился со статьей Валерия Федоровича, там все правильно замечено относительно дальнобойного оружия. Когда я с ним общался, он говорил, что эта статья была написана для наших партнеров, чтобы они понимали, какие возможности есть у нас, какие возможности есть у РФ.

Хочу сказать, что сегодня весь военно-промышленный комплекс, который у нас есть, работает на полную мощность, с утра до вечера. Каждый день проходят отчеты верховному главнокомандующему — президенту нашей страны — относительно того, что сделал наш военно-промышленный комплекс за прошедшие сутки.

Также у нас есть ежесуточно отчеты, какое оружие мы получили для защиты наших национальных интересов, для защиты нашей страны. Это на контроле у президента. В этих докладах принимают участие все представители сектора безопасности и обороны. Мы каждый день понимаем, где находимся, в какой ситуации, в каком мире.

Есть ли у нас на сегодняшний день возможности на более далекое расстояние атаковать врага? Давайте будем считать, что произошедшее в аэропортах Крыма это, скажем так, неизвестные птицы туда залетели.

— В конце концов, главнокомандующий Залужный признал это в своей публикации.

— И какое расстояние, скажите, пожалуйста, от нашей территории до [мест взрывов в Крыму]?

— Наверное, километров 250 там было.

— А ведь вы говорили, что у нас только 120.

— Я говорю сугубо по техническим характеристикам.

— То, что у нас немного есть, мы будем понимать, немного есть. Хотелось бы, конечно, гораздо больше, но как говорила одна из основательниц одной из стран (наша киевлянка), если поищем — найдем.

— Возможность создания оборонных предприятий вместе с нашими партнерами-соседями, например, с Польшей. Этот вариант сейчас реализуется?

— Это уже не новая новелла. На польской территории происходит очень много событий, относящихся к военно-промышленному комплексу. Наши специалисты, специалисты из Польши, из других стран… Я бы не хотел сейчас разветвлять этот вопрос. И я могу сказать, что это не только Польша.

— На фоне эскалации, объявляемой Путиным, он вспоминает ядерное оружие. Весь мир перепугался от этого заявления, в очередной раз начали говорить, что это недопустимо. Вы тоже говорили, что как только Путин применит ядерное оружие, он понимает, что РФ как государство развалится, потому что ответ от всего цивилизованного мира будет мгновенным и разрушающим эту страну. Но почему очень многие эксперты говорят о том, что это блеф Путина? Насколько реальна угроза использования ядерного оружия этим рашистским диктатором? Вас и украинские власти многие обвиняли в якобы несообщении населению о том, что будет широкомасштабная война. Но теперь есть шанс честно поговорить об угрозе ядерных ударов.

— Есть ли угроза ядерных ударов? Что вы хотите от меня услышать с учетом ситуации, в которой и до начала войны все понимали, что происходит.

Кстати, относительно того, сообщили или не сообщили. Это ведь не Радио НВ, что мы с утра до вечера должны были о чем-то говорить. Это гораздо более сложные вещи. Это государство и ответственность. И если кто-то считает, что сейчас следует сказать, что завтра будет ядерный удар от РФ, вы вообще представляете, что может начать происходить?

Будет ли это или не будет, мы не можем с вами сейчас давать ответы. Вы же сами говорите о безумии того или иного человека.

По нашему мнению, в российском Кремле уже начинаются определенные процессы. Хочу напомнить, что когда было сообщено о вечернем выступлении президента Путина и что он будет объявлять какие-то вещи, этого не произошло. И не произошло именно потому, что там началась дискуссия — там уже не все согласны с тем, что предлагал в первой версии Путин. И после этого они были вынуждены перенести выступление Путина на следующий день.

Была ли коррекция между вечером и утром? Конечно, была. Была ли она велика? Конечно, она была велика.

Что будет применяться тактическое ядерное оружие. Я бы хотел обратить внимание на упор наших партнеров. Первым на это реагировал в свое время еще премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он делал заявление, что Российская Федерация сразу же получит адекватный ответ, если, не дай Бог, это произойдет.

Затем, уже позже, последовало заявление Соединенных Штатов, президента [Джо] Байдена. И другие политики, другие вожди мира сегодня делают заявления по этому поводу.

Относительно дефрагментации русской Федерации. Это вопрос нашего выживания. До тех пор пока Российская Федерация находится в тех пределах, опасность с той территории для нашей страны будет постоянна.

— И все же, согласитесь, что для России, которая не поддерживает никаких юридических правил, мировых соглашений, потенциальное признание сейчас захваченных территорий Украины вследствие псевдореферендумов, будет формальным основанием для якобы ядерной защиты своих территорий. Как вы на это смотрите?

— Мы смотрим на это спокойно и взвешенно. А скажите, пожалуйста, как мы на это должны смотреть? Агрессор оккупировал часть нашей территории, говорит, что будет проводить там какие-то ["референдумы"]. Ни одна цивилизованная страна мира эти вещи принять не сможет, потому что это недопустимо в XXI веке. Мне очень жаль, что в 2014 году, когда он делал то же в Крыму, мир в свое время адекватно не отреагировал на эти события. А сейчас это последствия.

Будет ли реагировать мир на эти так называемые референдумы, на которых они собираются рисовать цифры, мне трудно сказать на сегодня. Я четко понимаю, как мы будем реагировать: наше войско будет воевать за нашу независимость.

У нас нет другого пути, кроме как бороться за нашу независимость посредством наших Вооруженных сил Украины. Других вооруженных сил у нас нет, кроме нас наше государство защищать никто не будет.

Мы благодарим те страны, которые нам сегодня помогают в этой борьбе, но подразумеваем, что мы защищаем не только себя — мы защищаем Европу. Если, не дай Бог, Украина проиграет, я уже неоднократно говорил, что следующими будут страны Балтии, Польша и т. д.

— А сейчас, когда еще не был проведен референдум, мир адекватно реагирует на российско-украинскую войну?

— Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это была более агрессивная позиция. Нам бы хотелось, чтобы нам предоставляли как можно больше оружия. Я хотел бы подчеркнуть, что это наше желание.

Мы благодарим те страны, которые нам помогают бороться за нашу независимость, но я хочу подчеркнуть: это наша страна, нам ее защищать. Вместо нас ее защищать никто не будет. Я хочу, чтобы мы все это осознали и понимали, и благодарили те страны, которые нам помогают.

— Именно поэтому я и спрашивал вас о возможностях украинского оборонно-промышленного комплекса, чтобы не зависеть от других стран. Определенный завуалированный ответ все-таки от вас мы получили, но…

— Я могу продолжить этот вопрос. Если вы считаете, что для современной войны тот оборонно-промышленный комплекс, который остался нам после Советского Союза и после того наследия Януковича, способен производить все необходимое сегодня нам вооружение, к сожалению, вы ошибаетесь. Это просто невозможно ни технологически, ни физически.

Есть ли у нас какие-то мощности? Да, имеем. Загружены ли эти мощности на 100%? Да, загружены. Но, к сожалению, был такой период времени, когда мы потеряли определенные вещи и догнать это будет крайне трудно.

Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что у каждой страны в мире есть свои интересы, и в сильной, богатой, могучей Украине не все страны мира заинтересованы.

И наш сосед делал все возможное и невозможное, чтобы наш оборонно-промышленный комплекс находился именно в том состоянии, в котором он находится сегодня. Это нужно признать.

— Приближаются отопительный период, холода и морозы. Мы понимаем, что огромное количество энергетических предприятий повреждено. По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, 349 объектов энергетической инфраструктуры были повреждены в результате российских обстрелов. Это и ТЭЦ, и ТЭС, многие из них на Донбассе. Что ждет людей на территориях, приближенных к линии фронта?

— Во-первых, зима будет сложна для всех, не только для тех, кто есть на территории фронта. Государство будет делать все от него зависящее для того, чтобы не произошло непредвиденных ситуаций.

Но я хочу еще раз подчеркнуть, что это война. Мы должны понимать, что враг коварен. И когда он начал атаку на объекты критической инфраструктуры именно энергетического [сектора], мы понимаем, для чего он это делает.

— Вызвать у нас панику. Нам к этой сложности нужно быть готовыми.

— Максимально усложнить нашу жизнь для того, чтобы мы не имели возможности защищать нашу страну, если кратко ответить на ваш вопрос.

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