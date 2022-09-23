Дефрагментация РФ — вопрос нашего выживания — Данилов

23 сентября, 15:06
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Российский флаг в центре Москвы (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российский флаг в центре Москвы (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ назвал условием выживания Украины "дефрагментацию" Российской Федерации.

«Относительно дефрагментации Российской Федерации. Это вопрос нашего выживания. До тех пор пока Российская Федерация находится в тех пределах, опасность с той территории для нашей страны будет постоянна», — сказал Данилов Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NENX_4Qk2BU&t=1s

Ранее в интервью Радио НВ бывший депутат Госдумы, а теперь гражданин Украины Илья Пономарев выразил мнение, что распад РФ на десятки государств не очень вероятен.

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При этом он признал, что некоторые регионы РФ «с высокой вероятностью будут хотеть обособляться и идти как самостоятельное, независимое государство».

«Например, Чечня — Ичкерия: очень вероятно, что они выберут такой путь. Но это не станет правилом», — предположил Пономарев.

По его словам, народы должны будут сами определиться, хотят ли они существовать внутри российского государства.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Алексей Данилов Война России против Украины распад России

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