«Он — лжец». Кулеба заявил, что лучшее место для переговоров с Путиным — поле боя 11 сентября, 16:36 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя желание президента Франции Эммануэля Макрона оставить открытыми каналы связи с Владимиром Путиным, заявил, что лучший способ вести с ним переговоры — на поле боя.

В интервью Le Journal du Dimanche он подчеркнул, что Макрон имеет право решать, с кем ему говорить, однако опыт показал, что вести переговоры с российским диктатором бессмысленно.

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«Путину вы всегда можете звонить по телефону, это не принесет результатов. Это не имеет смысла, потому что он — лжец, и я думаю, что Эммануэль Макрон это знает. Я помню чрезвычайные усилия, которые он предпринял перед войной, чтобы предотвратить конфликт. Не сработало. Ничего не указывает, что Путин с тех пор изменил свое мнение или готов к переговорам», — добавил он.

В то же время Дмитрий Кулеба согласен с утверждением французского президента о том, что «в правильное время» Украина может с Россией заключить мир путем переговоров.

«Любая война завершается дипломатией. Еще предстоит увидеть, при каких условиях мы подойдем к этому моменту. В качестве победителя? Или побежденного? Вот что имеет значение. Мы хотим сидеть за столом переговоров в положении победителя. А это решается на поле боя», — сказал он.

Макрон после начала полномасштабного вторжения России в Украину заявил необходимости продолжать говорить с Путиным. За это президента Франции не раз критиковали, в том числе и украинская сторона.

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Украине и на ЗАЭС.



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