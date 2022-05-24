«Вызывает по меньшей мере отвращение». Политолог объяснил, почему «политические разборки» с Порошенко — это коварная методика 24 мая, 11:06 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Пятый президент Украины Петр Порошенко (Фото:Петро Порошенко/Facebook)

Задержанный пророссийский политик Виктор Медведчук заявил о причастности лидера Евросолидарности Петра Порошенко к закупке угля у ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности. Политолог Александр Антонюк в эфире Радио НВ назвал это «коварной методикой» властей.

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«Коварная методика, потому что в мирное время за такие заявления [можно было] устроить акцию протеста, митинг в правительственном квартале, а сейчас этого сделать нельзя. Второе: контролируемое медиапространство на 90% (мы говорим о телемарафоне). Меня неприятно поразила сбалансированность этой подачи, когда ты слышишь по Порошенко обвинения <...> и ни одного комментария из пула „порохоботов“. <...> Должна быть сбалансированность. В то же время мы увидели мощную информационную атаку», — отметил Антонюк.

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По мнению политолога, эту тему нужно закрыть до окончания войны, ведь обвинения в сторону Порошенко не играют никакой другой роли, кроме политтехнологичной. Также Антонюк обратил внимание, что Медведчук произносил обвинения не «с головы», а зачитывал их.

«Сейчас у меня создается впечатление, что Медведчук идет на реабилитацию. Если сегодня Медведчук будет озвучивать все, что ему напишут, или будет использоваться как собственный политтехнологический томагавк, <...> то я предполагаю, что его завтра могут обменять на азовцев или морпехов, а тезисы потом [будут] использоваться как черный пиар после того, как будет отменено военное положение, после нашей победы».

То есть, пояснил эксперт, слова Медведчука могут использовать для устранения Порошенко как одного из оппонентов на предстоящих парламентских выборах.

«Это, честно говоря, вызывает по меньшей мере отвращение. Отвращение как к Медведчуку, так и отвращение к, как бы это ни было досадно говорить, Службе безопасности Украины, задача которой сегодня ну точно не играть в контринформационную политику и в политические разборки», — добавил Антонюк.

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