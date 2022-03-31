Украинская делегация не считает Абрамовича нейтральной стороной на переговорах с Россией — Арахамия 31 марта, 01:04 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что российских олигарх играет «очень положительную роль», но отметил, что украинская делегация не считает его нейтральной стороной.

Такое заявление Арахамия сделал в интервью в эфире национального телемарафона.

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«На самом деле, честно говоря, (он играет роль — ред.) очень положительную, но мне непонятно, почему он стал публичную роль исполнять. С самого начала была такая у него роль, которая в переговорах называется back channel, то есть дополнительный канал связи, неофициальный, который помогает какие-то сложные вещи проговаривать на нормальном человеческом языке, а не на дипломатическом», — сказал он.

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Арахамия добавил, что позже «благодаря международной прессе этот скрытый канал стал известен на весь мир фактически». Теперь Абрамович «уже не скрывается и уже не back channel», а является еще одним участником переговоров.

«Он пытается позиционировать себя как нейтральную сторону, хотя мы не воспринимаем его как нейтральную сторону. Но можно сказать, что он, конечно, более нейтрален, чем официальный канал переговоров», — заявил Арахамия.

По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

28 марта расследователи Bellingcat и The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Среди них якобы были Роман Абрамович и украинский народный депутат Рустем Умеров.



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