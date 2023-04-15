«Денег в бюджете нет». Рахманин объяснил, почему поправка Разумкова не могла вернуть военным доплату в 30 тысяч гривен

15 апреля, 11:34
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Верховная Рада не лишала военных доплат, напомнил Сергей Рахманин (Фото:NV)

Верховная Рада не лишала военных доплат, напомнил Сергей Рахманин (Фото:NV)

Сергей Рахманин, нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в интервью Radio NV объяснил, почему поправка нардепа Дмитрия Разумкова не могла вернуть военным доплату в 30 тысяч гривен.

Как рассказал Radio NV Рахманин, законопроект 8312, в который внес поправку Разумков, не о возвращении военным доплат, а о том, у кого и на каких основаниях конфисковывать имущество для военных нужд во время правового режима военного положения.

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По словам депутата от Голоса, его фракция не голосовала за этот законопроект, потому что «он устанавливает достаточно произвольную процедуру изъятия имущества» и может привести к большим рейдерским захватам целых предприятий.

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Рахманин объяснил, что внесенная Разумковым поправка предлагала ограничить зарплату госслужащих, должностных лиц и бюджетников десятью минимальными зарплатами или 67 тысячами гривен, чтобы высвободить финансовый ресурс и вернуть доплату военным в 30 тысяч гривен.

"За эту поправку проголосовали 254 человека, в том числе и наша фракция, потому что мы тоже считаем, что эти доплаты нужно вернуть", - отметил он.

Нардеп обратил внимание, что забрать эти доплаты у военных решила не Верховная Рада, а Кабмин.

«Это было решение Кабмина, связанное с недостающим финансовым ресурсом. 2,7 миллиарда гривен в сутки из бюджета уходит вообще на все финансовые расходы, связанные с Силами обороны. Далее. Если мы сэкономим на государственных служащих – это составляет, потому что это важно – это 2%. И потому постановление, которое внес Владимир Цабаль, по его словам - и у меня нет оснований ему не верить, это я прямо сейчас [ретранслирую] точку зрения, это просто сэкономить три недели для правительства, для Минфина и для наших доноров. … То есть денег в бюджете нет», — сказал он.

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10 апреля Верховная Рада приняла правку к законопроекту № 8312, который должен вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения скорее всего нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от запланированных расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

Дмитрий Разумков, глава объединения Розумна політика, которое инициировало поправку, в блоге для УП заявил, что средства на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также путем ограничения зарплат топ-чиновникам.

11 апреля в Раду внесли проект постановления, блокирующего подписание закона. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль заявил, что принятая поправка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует лишь 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления сэкономленных таким образом средств бойцам нужно сначала внести изменения в госбюджет. Также, по его словам, ограничение зарплат нарушает обязательство Украины перед иностранными донорами.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Военные Верховная Рада Украинские военные Сергей Рахманин Дмитрий Разумков Партия Голос Владимир Цабаль радио NV доплаты

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