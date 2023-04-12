«98% надо где-то взять». Доплаты военным в 30 тыс. грн вернут, если найдут деньги — Гетманцев

12 апреля, 18:35
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Даниил Гетманцев (Фото:NV)

Даниил Гетманцев (Фото:NV)

Доплаты украинским военным в размере 30 тыс. грн вернут, если найдут источники финансирования.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Радио Свобода сказал, что принятая парламентом поправка к законопроекту № 8312 не гарантирует возвращение выплат.

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«Он [автор поправки Дмитрий Разумков] предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен он насчитывает всего 2 с половиной миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что между этими средствами безумная разница. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять», — заявил нардеп.

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По словам Гетманцева, выплаты защитникам вернут, если найдут, где взять на это деньги: «Если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, мы обязательно поддержим».

10 апреля Верховная Рада приняла правку в законопроект № 8312, которая должна вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения, скорее всего, нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от планируемых расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

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Глава инициировавшего правку объединения Розумна політика Дмитрий Разумков в блоге для УП заявил, что деньги на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также за счет ограничения зарплат топ-чиновникам.

11 апреля в Раду внесли проект постановления, который блокирует подписание закона. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль заявил, что принятая правка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует всего 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления «сэкономленных» таким образом денег бойцам нужно сначала внести изменения в госбюджет. Также, по его словам, ограничение зарплат нарушает обязательства Украины перед иностранными донорами.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военные Верховная Рада Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Финансирование Даниил Гетманцев выплаты военным доплаты

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