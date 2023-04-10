Рада вернула военным доплаты в 30 тысяч — нардеп 10 апреля, 15:15 Рада вернула военным доплаты в 30 тысяч (Фото:Гончаренко / Телеграмм)

Верховная Рада в понедельник, 10 апреля, проголосовала за возврат военным выплат надбавок в 30 тысяч гривен. Средства для этих выплат нардепы хотят привлечь, сократив зарплат членов наблюдательных советов госпредприятий.

Об этом решении Рады сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко. «За» проголосовали 277 народных депутатов.

По словам Гончаренко, доплаты будут действовать до конца периода военного положения для всех защитников не зависимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

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Он отметил, что доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

Нардеп от голоса Ярослав Железняк уточнил, что нардепы 254 голосами приняли правку в законопроект № 8312 относительно регулирования отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения (принят в общей сложности 277 голосами).

«Если коротко эта правка возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)», — объясняет Железняк.

Но, чтобы возврат надбавок сработал, по его словам, скорее всего нужно будет менять Бюджет.

К тому же нардеп отмечает, что ограничения на зарплаты до 10 минзарплат — это очень малая экономия.

«Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули», — отмечает Железняк.

Нардепка от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк тоже пишет, что денег на всех военных не хватит. По ее словам, до конца года на возврат таких доплат нужно около 120 миллиардов гривен.

С 1 февраля 2023 года правительство изменило подход к начислению дополнительных денежных выплат военнослужащим тыловых подразделений. С тех пор порядок начислений напрямую зависит от районов пребывания бойцов, а также сложности и специфики выполняемых боевых или специальных задач.

Таким образом, некоторые военные перестали получать доплаты в размере 30 тысяч гривен, которые были введены правительством еще 28 февраля 2022 года.

Министр обороны Алексей Резников объяснял, что такое решение позволяло Минобороны "сэкономить" около 100 млрд грн. Но главной причиной он называл справедливость в выплатах тем военным, которые находятся на линии столкновения и в тылу.