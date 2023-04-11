Возврат выплат в 30 тыс. грн военным: почему эксперты говорят о «решении на бумаге» и какие проблемы могут быть с доплатой 11 апреля, 12:58 Сюжет Формально теперь все военнослужащие снова получат право на доплату в 30 тыс. грн, а бойцы на передовой сохранят выплаты в 100 тыс. грн. (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющей вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

В то же время, как объясняют финансисты и отдельные народные депутаты, открытым остается вопрос о том, способен ли украинский бюджет профинансировать эти выплаты.

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NV рассказывает все, что важно знать о громкой новости — возврате выплат военным в 30 тыс. грн.

Кому и как вернули доплату в 30 тысяч гривен?

10 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8312 (О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения).

Этот документ регулирует прежде всего принудительное отчуждение имущества в пользу Минобороны во время действия военного положения. Однако, как рассказали нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, при обсуждении документа в парламенте в него была внесена поправка, которая де-юре возвращает возможность доплат в 30 тыс. для украинских военных.

Поправку № 48 (ее текст можно найти здесь) предложила группа депутатов во главе с бывшим спикером Рады Алексеем Разумковым, ее поддержали 254 нардепа (в целом за законопроект проголосовали 277 депутатов).

Согласно ей:

денежное обеспечение сотрудников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений и менеджмента государственных предприятий ограничили до 10 размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2023 года;

в законодательство формально вернули право украинских военнослужащих на доплату в 30 тысяч гривен, установленную с 28 февраля 2022 года после объявления мобилизации, но впоследствии отмененную в феврале 2023 года для тех военных, которые не находятся в зоне боевых действий.

Кто теперь снова имеет право на выплаты в 30 тыс. грн

До конца действия военного положения такие выплаты могут получать:

военнослужащие ВСУ;



лица рядового и начальственного состава службы гражданской защиты;

полицейские.

Эти категории будут ежемесячно получать дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Кто не получит доплату

Положения законопроекта не распространяются на:

курсантов ( слушателей) высших военных учебных заведений

слушателей) высших военных учебных заведений курсантов и слушателей учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.



Остается ли выплата в 100 тыс. грн для бойцов на передовой?

Да. Для военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях в районе ведения военных действий, доплаты и дальше должны составлять 100 тыс. грн в месяц.

В тексте закона указано, что размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен ежемесячно для лиц, «которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их проведения (осуществления)», в частности:

на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины,

на территории между позициями Сил обороны и позициями войск государства-агрессора,

в районах ведения боевых действий

Речь идет о том, что военные (включая военнослужащих срочной службы) могут получать100 тыс. грн. «в период осуществления таких мероприятий» — в расчете на месяц «пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях». То есть если согласно документам военный выполнял боевое задание на передовой в течение половины месяца, он получит половину максимальной выплаты.

В чем может быть проблема с выплатами

Новость о том, что украинским военным и правоохранителям вернули выплаты в 30 тыс. грн, быстро разлетелась в соцсетях. Даже в тексте принятой в закон проект поправки говорилось, что отмена этой доплаты «отрицательно влияла на боевой дух армии и, как следствие, на обороноспособность государства».

Впрочем, как объясняют аналитики, с фактическими выплатами в 30 тыс. грн могут быть проблемы.

«Если коротко, правка возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)», — напоминает нардеп Ярослав Железняк. По его словам, теперь, скорее всего, нужно будет менять бюджет Украины на текущий год, поскольку ограничения на зарплаты госслужащим — это слишком малая экономия. «Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн», — добавил Железняк.

Поэтому теперь, по его словам, важно, чтобы возврат надбавок сработал на самом деле. «Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули», — отмечает он. Нардеп также привел цифры, свидетельствующие, что «для реального, а не на бумаге, обеспечения возврата выплат нужно найти еще 98% от необходимой суммы» — то есть около 149 млрд грн в рамках года.

На несколько спорных факторов в законопроекте обратил внимание также инвестбанкир Сергей Фурса. Он объясняет, что средства для возврата выплат в 30 тыс. грн. «хотят привлечь от сокращения зарплат членов наблюдательных советов госпредприятий, зарплат в Нацбанке и не только».

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«То есть снова ищем тех, кто будет за 5 копеек зарабатывать для государства миллиарды. Говорят, в сказках такое бывает, — иронизирует Фурса. — Во-первых, похоже, пасхальные праздники заставили депутатов поверить в чудеса. Как, например, взять пять хлебов и накормить тысячи человек. Ибо в стране не будет столько членов наблюдательных советов, чтобы профинансировать даже незначительную часть этих выплат».

Во-вторых, по его словам, такие изменения фактически станут «очередной попыткой разрушить реформу корпоративного управления». «Правда, в результате этого денег в государстве будет меньше, потому в государственных компаниях воровать будут больше. И тогда дефицит бюджета и возможности платить военным уменьшатся. Мы ведь помним, что на армию мы можем тратить только те средства, которые зарабатываем сами? Ах да, еще есть печатный станок НБУ…» — саркастически заметил Сергей Фурса, напоминая о традиции «разрушать реформы сразу как получим на эти реформы деньги от МВФ».