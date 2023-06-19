Зеленский собрал Ставку: обсудили подготовку бригад к наступлению
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 19 июня. Больше всего сосредоточились на темах фронта и бригад наступления.
Об этом он сообщил в Telegram.
На встрече докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, глава ГУР Кирилл Буданов.
Речь шла об оперативной обстановке, обеспечении войск боеприпасами и прогнозе действий россиян на ближайшее время.
«Министр [внутренних дел Игорь] Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач», — рассказал Зеленский.
Контрнаступление Украины: последние новости
19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:
- Новодаровка,
- Левадное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное,
- Пятихатки
Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²
15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.