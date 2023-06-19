Зеленский собрал Ставку: обсудили подготовку бригад к наступлению 19 июня, 13:34 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 19 июня. Больше всего сосредоточились на темах фронта и бригад наступления.

Об этом он сообщил в Telegram.

На встрече докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, глава ГУР Кирилл Буданов.

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Речь шла об оперативной обстановке, обеспечении войск боеприпасами и прогнозе действий россиян на ближайшее время.

«Министр [внутренних дел Игорь] Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач», — рассказал Зеленский.

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное,

Пятихатки



Подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

