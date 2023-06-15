На нескольких направлениях украинские силы уверенно продвигаются вперед — Маляр 15 июня, 19:30 Украинские военнослужащие на БМП-1 возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

«Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружении. Враг изо всех сил старается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу», — пишет она в Telegram.

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Она объяснила, что на сегодняшний день продолжается наступление и оборонные действия на разных направлениях. На востоке враг продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы по другим направлениям. В частности, по данным Минобороны, с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

Маляр уточнила, что на Бахмутском направлении есть успех и продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка — Краснополевка и Бреховка — Ягодное. Также на Берднянском и Мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия.

«На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом», — сообщила она.

На Бердянском направлении, по ее данным, бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки.

Маляр также отметила, что за сутки противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 218 тысячам военных.