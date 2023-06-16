Пока только тактические бонусы. Что происходит на фронте — начало большого удара или попытка оперативного наступления, — интервью NV 16 июня, 19:43 NV Премиум Старт. На юге Украины ВСУ начали подготовку к «большому наступлению» (Фото:Oleksandr Ratushniak/REUTERS)

Прорвали ли ВСУ линию обороны россиян в Запорожской и Донецкой областях и каковы в целом первые итоги наступления, — большой разговор с военным экспертом Константином Машовцом.

4 июня в Запорожской области передовые подразделения ВСУ начали наступательные действия, которые многие наблюдатели поспешили назвать стартом долгожданного «большого контрнаступления».

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Первые дни относительно хода боев со стороны Генштаба ВСУ и Минобороны практически не было комментариев. Зато российские пропагандисты активно продвигали на разных платформах тезис о том, что наступление Украины провалились, а украинская армия понесла большие потери. Этот «шум» повлиял даже на некоторые западные издания, которые написали о том, что наступательная операция ВСУ проходит не так, как ожидалось.

Но потом пошли сообщения об освобожденных ВСУ населенных пунктах в Запорожской и Донецкой областях, а украинские военные стали публиковать множество видео с захваченными в плен оккупантами. Затем свое публичное обращение обнародовал Валерий Маркус, старший сержант 47-й бригады — действующего на Бердянском направлении новосозданного штурмового подразделения ВСУ: он пояснил, что идут тяжелые бои, но обороняющийся враг несет намного большие потери, чем атакующие украинские части. Также Маркус попросил не верить кремлевской пропаганде.

Что на самом деле происходит сейчас на фронте? Об этом NV поговорил с Анатолием Машовцом, хорошо информированном военным аналитиком группы Информационное сопротивление.

— Что происходит на юге страны?