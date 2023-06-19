ВСУ продвигаются на четырех направлениях контрнаступления, однако могут взять оперативную паузу для пересмотра тактики — ISW 19 июня, 08:35 Украинский флаг в освобожденном селе Благодатное, Донецкая область (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

По меньшей мере на четырех направлениях контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины достигли новых территориальных успехов за сутки. Однако эксперты ISW не исключают, что украинское командование возьмет паузу в темпах наступления, чтобы пересмотреть его тактику.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 18 июня.

ISW констатирует, что ВСУ в течение минувших суток продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и достигли ограниченных территориальных успехов.

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Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы достигли ограниченных продвижений в районах на 30 км южнее Кременной [ссылки ISW указывают на кадры в районе села Берестовое и села Раздоловка Донецкой области, к югу и юго-западу от Кременной соответственно].

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что за последние две недели украинские силы продвинулись более чем на километр к северу от Авдеевки на линии фронта вблизи Донецка.

Российские источники утверждали, что украинские войска проводили контрнаступательные операции к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки на административной границе между западом Донецкой и востоком Запорожской областей и достигли определенных локальных продвижений.

ВСУ также продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области, а геолокационные кадры показывают, что украинские войска вошли в западную часть села Пятихатки, расположенного к юго-западу от города Орехов и в 41 км к юго-востоку от Запорожья.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что российские войска продолжают контратаки на западе Донецкой и Запорожской областей, а у ВСУ «много работы». Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские войска продолжают перебрасывать личный состав и тяжелую военную технику из Новой Каховки и Каховки (восток Херсонской области) на линию фронта в Запорожской области через Мелитополь.

Украинские войска могут временно приостановить контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть свою тактику будущих операций. Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг 16 июня заявил, что, по его оценкам, «в течение следующих семи дней мы не увидим наступления». The Wall Street Journal также сообщила 17 июня, что украинские силы «в основном приостановили свое продвижение в последние дни», поскольку украинское командование пересматривает свою тактику. Эти отчеты согласуются с недавними наблюдениями ISW относительно масштаба локальных украинских контратак и подхода действий ВСУ на юге и востоке Украины. Ранее в ISW отмечали, что Украина, вероятно, еще не задействовала большинство имеющихся сил в контрнаступательных операциях и не развернула основные усилия. Оперативные паузы являются обычной чертой крупных наступательных мероприятий, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины.

Аналитики ISW также обратили внимание на серию интервью Wall Street Journal с российскими военнопленными, которая указывает на то, что среди российских подразделений на передовой существуют серьезные проблемы с моралью и в отношениях с командованием, а также на то, что Россия продолжает использовать тактику «заградительных отрядов» для расстрела отступающих солдат. WSJ акцентировал внимание на показаниях трех российских военнопленных, которые сдались украинским силам во время контрнаступательных операций ВСУ вблизи Великой Новоселки (на административной границе между Донецкой и Запорожской областями). Военнопленные сообщили о том, что войска РФ на передовой опасаются украинского контрнаступления, а российское военное командование рассматривает российских военнообязанных и мобилизованных заключенных как расходный материал. Они также утверждали, что российские офицеры отдают приказ раненым, признанным непригодным к службе, возвращаться на линию фронта и используют «заградительные отряды», чтобы предотвратить отступление новобранцев из подразделений Шторм-Z. Военнопленные также признали, что в российской армии есть проблемы с поставками и укомплектованием своих подразделений, включая трудности с поиском экипажей для танков и бронетехники. Кроме того, пленные россияне выразили обеспокоенность относительно возвращения в Россию в рамках обмена из-за российских законов, которые запрещают добровольную сдачу врагу.

Российский диктатор Владимир Путин поддержал предложение отдельных «военкоров» создать рабочую группу в администрации президента — вероятно, с целью интеграции известных «военкоров» в прокремлевское информационное пространство. Сообщается, что в состав рабочей группы войдут члены администрации президента России, ее целью является координация идей относительно войны в Украине. Однако непонятно, примут ли участие сами «военкоры» в такой группе и каким образом. Поддержка Путиным рабочей группы, которая сосредоточится на докладах о войне, свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать публично общаться с прокремлевскими «военкорами», пытаясь расширить свою поддержку среди представителей ультранационалистического сообщества. Ранее Кремль уже привлекал известных провластных «военкоров», предлагая им официальные посты в российском совете по правам человека и в мобилизационной рабочей группе — вероятно, в обмен на усиление прокремлевской риторики.

Другие выводы аналитиков ISW:

ЕС ускоряет поставки оружия в Украину, сообщил 18 июня комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг Терри Бретон.



Российские войска осуществили ограниченные атаки к северу от Сватово и к югу от Кременной.



Оккупанты и ВСУ силы провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Некоторые российские ультранационалистические деятели обеспокоены тем, что попытки Минобороны России формализовать « добровольческие» формирования приведут к смене командования и ухудшат боеспособность сил РФ.



добровольческие» формирования приведут к смене командования и ухудшат боеспособность сил РФ. Российские оккупационные чиновники продолжают предоставлять приоритет медицинскому обслуживанию российских военных в оккупированном Мариуполе, что, как сообщается, значительно повышает уровень смертности среди гражданского населения в городе.

Контрнаступление ВСУ — карта: Пятихатки в Запорожской области и другие участки продвижения украинских сил