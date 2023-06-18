Россия будет терять захваченные территории — Зеленский

18 июня, 22:58
Поделиться:
Зеленский заявил, что шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Зеленский заявил, что шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет терять захваченные территории. Он подчеркнул, что украинским шагам по деоккупации нет альтернативы.

Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении в воскресенье, 18 июня.

Читайте также:

Украинские военные во время учений в Запорожской области, 15 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer) Игра резервов или оттягивание ресурсов. Как ВСУ наступают на «линию Суровикина» и как продолжается контрнаступление — объяснение эксперта

«Что касается государства-террориста, единственное, что должно их сейчас волновать, — как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства», — сказал Зеленский.

Видео дня

Он подчеркнул, что «нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы».

«Наши военные двигаются. Позиция за позицией, шаг за шагом. Идем вперед», — рассказал президент.

Читайте также:
По меньшей мере четыре. В ISW назвали участки фронта, на которых ВСУ идут в контрнаступление

Он добавил, что главное сейчас — это скорость поставок оружия.

«На следующей неделе будут новые важные коммуникации с партнерами, именно ради нашего движения, именно ради того, чтобы у наших воинов было все», — подчеркнул он.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины деоккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X