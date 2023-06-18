Россия будет терять захваченные территории — Зеленский 18 июня, 22:58 Зеленский заявил, что шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет терять захваченные территории. Он подчеркнул, что украинским шагам по деоккупации нет альтернативы.



Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении в воскресенье, 18 июня.

«Что касается государства-террориста, единственное, что должно их сейчас волновать, — как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что «нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы».

«Наши военные двигаются. Позиция за позицией, шаг за шагом. Идем вперед», — рассказал президент.

Он добавил, что главное сейчас — это скорость поставок оружия.

«На следующей неделе будут новые важные коммуникации с партнерами, именно ради нашего движения, именно ради того, чтобы у наших воинов было все», — подчеркнул он.