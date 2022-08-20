В РФ заявили о якобы «отравлении» российских оккупантов в Запорожской области. Обвиняют Украину

20 августа, 18:33
Российские оккупанты возле временно захваченного Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты возле временно захваченного Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Минобороны РФ утверждает, что российских оккупантов, воевавших против Украины возле Васильевки в Запорожской области, доставили в «госпиталь с признаками сильного отравления».

Об этом говорится в сообщении ведомства страны-агрессора.

Используя пропагандистские нарративы, там обвинили украинские власти в якобы «санкционировании химического терроризма». В Минобороны РФ заявили, что у оккупантов якобы обнаружили «ядовитое вещество — ботулотоксин типа «В».

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Страна-агрессор угрожает направить в Организацию по запрету химического оружия какие-то «доказательства химического терроризма» со стороны Киева. Также там говорят, что «дополнительно расследуют отравление боевыми ядовитыми веществами» коллаборанта из Херсонской области Владимира Сальдо.

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8 августа кремлевские пропагандисты заявили, что он мог быть отравлен. Тогда сообщили, что Сальдо находится в реанимации во временно оккупированном Крыму. До этого российская пропаганда заявляла, что Сальдо ввели в медикаментозную кому. 17 августа СМИ сообщили, что вместо Сальдо РФ направит в оккупированную часть Херсонской области мэра Краснодара.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно скорее отправить на Запорожскую АЭС, которую Кремль использует для прикрытия своей военной техники, международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на ЗАЭС российской армией.

В Главном управлении разведки Минобороны предупреждали о подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской АЭС.

Инфографика: НВ
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Война России против Украины

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