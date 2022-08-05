Херсонского гауляйтера Сальдо ввели в медикаментозную кому

5 августа, 15:19
Владимир Сальдо (Фото:Херсонские вести)

Владимир Сальдо (Фото:Херсонские вести)

Главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК в Telegram.

По данным пропагандистов, Сальдо госпитализирован, его ввели в медикаментозную кому.

Состояние коллаборанта оценивается как «средней тяжести».

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Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц. Вчера его переправили из Херсонской области в клинику в оккупированном Крыму. Однако ему стало хуже, Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Консилиум врачей решил, что пациента нужно срочно доставить в Москву. Для его перевозки уже готов специальный борт

Накануне Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву.

15 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Сальдо может находиться в коме.

13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Владимир Сальдо Война России против Украины

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