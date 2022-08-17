Вместо коллаборанта Сальдо РФ направит в оккупированную часть Херсонской области мэра Краснодара

17 августа, 23:33
Андрей Алексеенко (Фото:DinamoKrasnodar/Twitter)

Андрей Алексеенко (Фото:DinamoKrasnodar/Twitter)

Российские оккупанты намерены назначить гауляйтером захваченной части Херсонской области мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Мэр Краснодара должен будет сменить коллаборанта Владимира Сальдо, который находится в реанимации.

Алексеенко руководил Краснодаром с ноября 2021 года. Перед этим работал на должности вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года против него возбудили криминальное дело из-за подозрения в получении взятки.

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В начале августа Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Позже появилась информация, что Сальдо находится в коме.

15 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Сальдо может находиться в коме.

13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.

Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.

https://www.youtube.com/watch?v=v8673pQXN4c
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Краснодар Владимир Сальдо Война России против Украины

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