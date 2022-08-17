Вместо коллаборанта Сальдо РФ направит в оккупированную часть Херсонской области мэра Краснодара
Андрей Алексеенко (Фото:DinamoKrasnodar/Twitter)
Российские оккупанты намерены назначить гауляйтером захваченной части Херсонской области мэра Краснодара Андрея Алексеенко.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Мэр Краснодара должен будет сменить коллаборанта Владимира Сальдо, который находится в реанимации.
Алексеенко руководил Краснодаром с ноября 2021 года. Перед этим работал на должности вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года против него возбудили криминальное дело из-за подозрения в получении взятки.
В начале августа Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Позже появилась информация, что Сальдо находится в коме.
15 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Сальдо может находиться в коме.
13 июля появилась информация, что Сальдо, вероятно, попал в больницу. Это может быть связно с онкологическими проблемами.
Коллаборант постоянно лечился в Израиля, а после временной оккупации области качественная медицина практически исчезла.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.