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Запреты УПЦ МП в отношении митрополитов Симеона и Александра неканоничны - Евстратий Зоря

Сегодня, 08:01
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Запреты УПЦ МП в отношении митрополитов Симеона и Александра не имеют канонического значения

Фото: Богдан Тимошенко/Facebook

Архиепископ Евстратий Зоря заявил, что объявленные синодом Московского патриархата запреты в отношении митрополитов Винницкого и Барского Симеона и Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, участвовавших в Объединительном соборе, не имеют канонического значения.

Об этом Заря написал на своей странице в Facebook.

"Запреты, объявленные синодом УПЦ (МП) в отношении митрополитов Симеона и Александра (Драбинко), не имеют канонического значения, ведь согласно письмам Вселенского патриарха к ним от 14.12.18 они находились под омофором Вселенского патриарха и как таковые 15.12 вошли на Объединительном соборе в единую ПЦ Украины", - отметил архиепископ.

Напомним, 17 декабря синод Московского патриархата по итогам внеочередного заседания заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе.

Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

Ранее стало известно, что во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в новую единую поместную Православную церковь Украины.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Православие Украинская православная церковь УПЦ МП

Спецтема   Украина получает томос

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