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Избран предстоятель Украинской православной церкви

Сегодня, 17:24
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Фото: Пресс-служба АП

Предстоятелем Украинской православной церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

 

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом объявил со сцены министр культуры Евгений Нищук, когда из Софийского собора под перезвон колоколов выходили президент Петр Порошенко и священнослужители.

Об избрании главы УПЦ также сообщили в пресс-слжубе Киевского патриархата.

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Избрание главы церкви прокомментировал и Порошенко.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. 

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложила две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).  

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.  

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Автокефалия Митрополит Украинская православная церковь

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