Избран предстоятель Украинской православной церкви
Предстоятелем Украинской православной церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом объявил со сцены министр культуры Евгений Нищук, когда из Софийского собора под перезвон колоколов выходили президент Петр Порошенко и священнослужители.
Об избрании главы УПЦ также сообщили в пресс-слжубе Киевского патриархата.
Високопреосвященний митрополит Епіфаній обраний Предстоятелем об'єднаної Православної Церкви в Україні! pic.twitter.com/0aac0ipIlY— Київський Патріархат (@Cerkva_Info) 15 декабря 2018 г.
На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.
Избрание главы церкви прокомментировал и Порошенко.
Дозвольте представити вам новообраного предстоятеля, Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Саме йому випадає почесна місія поїхати до Стамбулу та отримати Томос.— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.
Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви.
На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.
По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложила две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).
Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.