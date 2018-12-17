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Синод УПЦ МП заявил о непризнании итогов Объединительного собора и отстранил иерархов, участвовавших в нем

Сегодня, 14:24
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Московский патриархат не признает итоги Объединительного собора

Синод Московского патриархата по итогам внеочередного заседания заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе 15 декабря.

Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, которые участвовали в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

Соответствующие решения были приняты также и в отношении священников и дьяконов, которые принимали участие в Соборе вместе с архиереями.

Синод назначил нового архиерея: Переяслав-Хмельницкую епархию возглавил архимандрит Дионисий (Пилипчук), в Днепропетровской епархии назначен архимандрит Андрей.

Ранее стало известно, что во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в новосозданную единую поместную Православную церковь Украины.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата -митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Всеправославный собор Православие Украинская православная церковь УПЦ МП

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