Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией

В УПЦ МП отреагировали на участие своих иерархов в Объединительном соборе

Сегодня, 16:23
2953
Цей матеріал також доступний українською

В Софии Киевской проходит исторический Объединительный собор

Фото: Пресс-служба АП

Иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые принимают участие в Объединительном соборе, "создают новую церковь и туда переходят", заявил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), пишет BBC Украина.

"Мы только можем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим поместным церквям, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", - сказал он.

Архиепископ добавил, что к УМЦ МП эти иерархи больше не имеют отношения и никакие санкции на них не будут распространяться.

По словам Климента, должности, которые занимали иерархи, станут вакантными.

Ранее сообщалось, что на участие в Объединительном соборе зарегистрировались два представителя УПЦ Московского патриархата. В Софию Киевскую прибыли митрополит Винницкий и Барский Симеон, который является претендентом на пост главы новой церкви, и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко).

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской проходит Объединительный собор, на котором тайным голосованием будет избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Также будет утвержден устав церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).  

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви. 

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь УПЦ МП

Спецтема   Украина получает томос

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 16:23

article_img
В УПЦ МП отреагировали на участие своих иерархов в Объединительном соборе

ТОП-3 мнений

Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
7775
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Владимир Дважды Красное Солнышко
3716
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море
2478
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
12527
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8239
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
7775
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29014
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25132
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20698

Читайте также

Интересы

Сегодня, 15:46

article_img
Вложили душу. Семь крутых детских игрушек от украинских производителей
События

Сегодня, 13:13

article_img
Конфликт на троих, Украина в топе PornHub и ответы на главные вопросы. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua
Афиша

Сегодня, 12:12

article_img
Афиша 14 – 20 декабря. Украинский авангард, Ляпис 98, маркет подарков и другие события, которые нельзя пропустить

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться