В УПЦ МП отреагировали на участие своих иерархов в Объединительном соборе Сегодня, 16:23 2953 Цей матеріал також доступний українською В Софии Киевской проходит исторический Объединительный собор Фото: Пресс-служба АП

Иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые принимают участие в Объединительном соборе, "создают новую церковь и туда переходят", заявил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), пишет BBC Украина.

"Мы только можем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим поместным церквям, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", - сказал он.

Архиепископ добавил, что к УМЦ МП эти иерархи больше не имеют отношения и никакие санкции на них не будут распространяться.

По словам Климента, должности, которые занимали иерархи, станут вакантными.

Ранее сообщалось, что на участие в Объединительном соборе зарегистрировались два представителя УПЦ Московского патриархата. В Софию Киевскую прибыли митрополит Винницкий и Барский Симеон, который является претендентом на пост главы новой церкви, и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко).

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской проходит Объединительный собор, на котором тайным голосованием будет избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Также будет утвержден устав церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.