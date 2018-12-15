Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти"

Сегодня, 19:01
1381
Цей матеріал також доступний українською

Митрополит Иларион

Автор: hilarion.ru

Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Об этом он написал в своей статье на портале Иисус.

"Судьба сегодняшнего лжесобора повторит судьбу других подобных сборищ, имевших место в истории. Его участники будут стерты из исторической памяти церкви, "как прах, возметаемый ветром с лица земли", - говорится в статье.

Также Иларион назвал двух представителей УПЦ МП, которые пришли на собор, предателями, добавив, что "ни одна поместная церковь не направила приветствия этому сборищу, как ни одна не поддержала действий патриарха Варфоломея по его подготовке на протяжении всего подготовительного периода".

Ранее в УПЦ МП заявили, что митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский  Александр (Драбинко) перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

Ранее сообщалось, что на участие в Объединительном соборе зарегистрировались два представителя УПЦ Московского патриархата.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви.

[GALLERY_BLOCK]

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. 

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложила две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).  

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.  

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Автокефалия Софийский собор УПЦ МП РПЦ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Вчера, 09:13

article_img
Конфликт на три страны. Что означает дело дочери основателя Huawei, задержанной в Канаде

Последние новости

Блоги

Сегодня, 20:21

Десять лучших триллеров 2017-2018 годов. Блог Алексея Бондарева
№35, 23 сентября 2016

Сегодня, 20:16

Обед с Романом Ващуком
№9, 10 марта 2017

Сегодня, 20:14

Исповедь оптимиста

ТОП-3 мнений

Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
8514
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Владимир Дважды Красное Солнышко
4279
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море
2883
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
13226
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
8514
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8253
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29016
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25132
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20702

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться