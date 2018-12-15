В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти" Сегодня, 19:01 1381 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Иларион Автор: hilarion.ru

Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Об этом он написал в своей статье на портале Иисус.

"Судьба сегодняшнего лжесобора повторит судьбу других подобных сборищ, имевших место в истории. Его участники будут стерты из исторической памяти церкви, "как прах, возметаемый ветром с лица земли", - говорится в статье.

Также Иларион назвал двух представителей УПЦ МП, которые пришли на собор, предателями, добавив, что "ни одна поместная церковь не направила приветствия этому сборищу, как ни одна не поддержала действий патриарха Варфоломея по его подготовке на протяжении всего подготовительного периода".

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Ранее сообщалось, что на участие в Объединительном соборе зарегистрировались два представителя УПЦ Московского патриархата.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви.

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На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложила две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).

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