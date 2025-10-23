Энергетики вывели Запорожскую АЭС из десятого блэкаута, который длился почти месяц

Запорожская АЭС находилась под блекаутом в течение последнего месяца (Фото: Укрэнерго / Telegram)

Энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской АЭС и вывели станцию из десятого блэкаута.

Об этом заявила министерша энергетики Украины Светлана Гринчук в четверг, 23 октября.

Она уточнила, что Запорожская АЭС находилась под блекаутом за последний месяц.

По ее словам, после завершения ремонта линии 750 кВ Днепровская продолжается ремонт линии 330 кВ Ферросплавная.

Реклама

«Все это время безопасность самой большой в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов. Это создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но всего европейского континента», — отметила министерша.

Гринчук отметила, что причиной обесточивания стали действия российских окупантов, систематически обстреливающих и повреждающих линии электропередач, соединяющих ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Она подчеркнула, что украинские энергетики возобновляли линии питания станции 42 раза с начала полномасштабного вторжения РФ.

Министр подчеркнула, что единственным путем к обеспечению долгосрочной ядерной безопасности является полная демилитаризация, деоккупация ЗАЭС и возвращение ее под полный контроль Энергоатома.

23 сентября Минэнерго сообщило, что была отключена единая линия электропередачи, которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно разорвала соединение ЗАЭС с украинской энергосистемой , чтобы принудительно протестировать подключение станции к своей сети – такого в истории атомной энергетики не было никогда.

Инфографика: NV

14 октября Associated Press написало, что Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ) предложило план, как возобновить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС.

На первом этапе агентство предложило установить « буферную зону» радиусом 1,5 км, чтобы провести ремонт главной линии питания - Днепровской ( 750 кВ). Второй этап предполагает создание еще одной временной зоны безопасности для восстановления резервной линии Ферросплавная-1 ( 330 кВ).

Впоследствии телеканал Sky News сообщил, что на ЗАЭС 17 октября могут ввести « тихий период» , что позволит восстановить две поврежденные линии электропередачи до станции — одну на оккупированной РФ территории, другую — на территории, подконтрольной Украине.