Из-за длительного отключения от питания на Запорожской АЭС может повториться сценарий Фукусимы-1 (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Внешнее электроснабжение оккупированной Запорожской АЭС было отключено более чем на три дня, что стало рекордным сроком и вызвало беспокойство по поводу безопасности станции, говорится в материале The Guardian .

Отмечается, что сейчас станция использует аварийные генераторы для питания систем охлаждения и безопасности.

Последняя линия электропередачи к станции была отключена с российской стороны в 16:56 во вторник, 24 сентября, и пока нет никаких признаков того, что линия будет восстановлена в ближайшее время.

Стресс-тесты, проведенные европейскими регуляторными органами после катастрофы на японской АЭС Фукусима в 2011 году, показали, что атомная электростанция должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов.

По данным украинских источников, превышение этого срока еще не испытывалось.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию «глубоко тревожной». 26 сентября он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, но, как пишет издание, ситуация «не изменилась».

Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Кремль искусственно создает кризис, чтобы укрепить свой контроль над станцией, и принимает рискованные меры для запуска по крайней мере одного реактора.

«Россия использует атомную электростанцию как козырь в переговорах», — заявил один из украинских чиновников.

Специалист из Greenpeace также отметил, что российская оккупация вступила в «новую критическую и потенциально катастрофическую фазу».

Россия захватила Запорожскую АЭС в марте 2022 года, и ее реакторы, которые когда-то могли обеспечивать электроэнергией 4 миллиона домов, были выведены в режим холодного останова из соображений безопасности.

МАГАТЭ считает, что, по данным российских операторов, дизельного топлива хватит для работы генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов. Однако Гросси заявил, что потеря внешнего электроснабжения «увеличивает вероятность ядерной аварии».

Сейчас семь из 18 доступных генераторов обеспечивают охлаждение на объекте. По данным украинских источников, в случае их выхода из строя существует риск, что ядерное топливо в шести реакторах в течение нескольких недель будет нагреваться неконтролируемо, что приведет к расплавлению.

По данным The Guardian, ускоренная версия этого сценария произошла в Фукусиме. Тогда в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, и горячие реакторы на объекте были автоматически остановлены. Аварийные генераторы продолжали подавать охлаждающую воду в реактор, но через несколько минут их вывело из строя цунами. Три ядерных реактора на станции расплавились в течение трех дней, хотя топливо осталось в контейнерах.

По данным собеседника в кругах украинского правительства, есть признаки того, что Россия близка к установке новой линии электропередачи к Запорожской АЭС, она будет пролегать через оккупированные территории.

«Они будут изображать себя спасителями», — сказал он.

Спутниковые снимки показали, что российские оккупанты летом построили дамбу через входной канал на территории станции, чтобы создать меньший, более безопасный водозабор. Специалисты Greenpeace считают, что России хватит воды, чтобы запустить один из шести реакторов и утверждать, что только она может управлять станцией.

Ранее ЗАЭС отключалась от внешнего электроснабжения девять раз.