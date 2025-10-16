Решение о временном прекращении боевых действий для ремонта линий электропередач на оккупированной Запорожской АЭС могут принять 17 октября . Об этом пишет Sky News со ссылкой на генерального директора российского Росатома Алексея Лихачева.

По его словам, введение так называемого «тихого периода» позволит восстановить две поврежденные линии электропередач к станции — одну на оккупированной РФ территории, другую — на территории, подконтрольной Украине.

Лихачев отметил, что это сложное решение, которое требует «справедливого баланса», и добавил, что его реализация возможна уже завтра.

Ранее 16 октября в МАГАТЭ заявляли, что ремонт линий электропередач, питавших временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, должен начаться вскоре.

Инфографика: NV

На сегодня ЗАЭС питается от семи аварийных дизельных генераторов. Системы безопасности ЗАЭС продолжают работать на всех реакторах и бассейнах выдержки отработанного топлива.

14 октября Associated Press со ссылкой на неназванного украинского дипломата сообщило, что МАГАТЭ предлагает план, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции. Восстановить питание могут в два этапа.

На первом этапе агентство предлагает установить «буферную зону» радиусом 1,5 км, чтобы провести ремонт главной линии питания — Днепровской (750 кВ). Второй этап предусматривает создание еще одной временной зоны безопасности для восстановления резервной линии Ферросплавная-1 (330 кВ), которая расположена уже на подконтрольной Украине территории.

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия намеренно разорвала соединение ЗАЭС с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение станции к своей сети — такого в истории атомной энергетики не было никогда.

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.