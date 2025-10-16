На Запорожской АЭС могут ввести «тихий период» для ремонта 17 октября — Sky News
Запорожскую АЭС начали подключать к внешнему электроснабжению (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Решение о временном прекращении боевых действий для ремонта линий электропередач на оккупированной Запорожской АЭС могут принять 17 октября. Об этом пишет Sky News со ссылкой на генерального директора российского Росатома Алексея Лихачева.
По его словам, введение так называемого «тихого периода» позволит восстановить две поврежденные линии электропередач к станции — одну на оккупированной РФ территории, другую — на территории, подконтрольной Украине.
Лихачев отметил, что это сложное решение, которое требует «справедливого баланса», и добавил, что его реализация возможна уже завтра.
Ранее 16 октября в МАГАТЭ заявляли, что ремонт линий электропередач, питавших временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, должен начаться вскоре.
На сегодня ЗАЭС питается от семи аварийных дизельных генераторов. Системы безопасности ЗАЭС продолжают работать на всех реакторах и бассейнах выдержки отработанного топлива.
14 октября Associated Press со ссылкой на неназванного украинского дипломата сообщило, что МАГАТЭ предлагает план, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции. Восстановить питание могут в два этапа.
На первом этапе агентство предлагает установить «буферную зону» радиусом 1,5 км, чтобы провести ремонт главной линии питания — Днепровской (750 кВ). Второй этап предусматривает создание еще одной временной зоны безопасности для восстановления резервной линии Ферросплавная-1 (330 кВ), которая расположена уже на подконтрольной Украине территории.
12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия намеренно разорвала соединение ЗАЭС с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение станции к своей сети — такого в истории атомной энергетики не было никогда.
23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.