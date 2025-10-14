Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагает план, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции. Восстановить питание могут в два этапа, сообщает Associated Press (AP) во вторник, 14 октября.

Как рассказал AP неназванный украинский дипломат, план МАГАТЭ предусматривает создание двух локальных зон прекращения огня.

На первом этапе агентство предлагает установить «буферную зону» радиусом 1,5 км, чтобы провести ремонт главной линии питания — Днепровской (750 кВ). Второй этап предусматривает создание еще одной временной зоны безопасности для восстановления резервной линии Ферросплавная-1 (330 кВ), которая расположена уже на подконтрольной Украине территории.

По данным источников AP, работы планировали провести с 11 по 17 октября при участии представителей МАГАТЭ. Это также подтвердил один из европейских дипломатов.

AP уточняет, что Россия не предоставила вовремя гарантий безопасного доступа ремонтных бригад и график пришлось сорвать. Украинская сторона, в то же время, предоставила все необходимые разрешения.

В МАГАТЭ от комментариев относительно сроков воздержались, заявив лишь, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси «интенсивно взаимодействует с обеими сторонами», чтобы восстановить энергоснабжение станции и предотвратить потенциальную ядерную аварию.

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия намеренно разорвала соединение ЗАЭС с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение станции к своей сети — такого в истории атомной энергетики не было никогда.

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

1 октября в Минэнерго сообщили, что, по данным МАГАТЭ, текущих запасов топлива для работы дизель-генераторов хватит на 10 дней.

9 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что начат процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.