Чтобы положить конец опасному блэкауту на ЗАЭС, Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач, подчеркнул Андрей Сибига (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Страна-агрессор Россия намеренно разорвала соединение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение станции к своей сети — такого в истории атомной энергетики не было никогда.

Об этом в воскресенье, 12 октября, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Запорожская атомная электростанция находится в режиме блэкаута уже почти три недели, что представляет угрозу ядерной безопасности», — подчеркнул он в публикации, размещенной в соцсети Х.

Сибига указал, что речь идет не только о попытке кражи мирного украинского атомного объекта.

«Несанкционированные действия российского Росатома нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом», — заявил министр иностранных дел.

По словам Сибиги, Москва пытается ввести в заблуждение Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и все техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, что в проблеме виновата не она, а кто-то другой.

«Но настоящая проблема заключается в том, что Россия атаковала и захватила мирный украинский атомный объект, разместила там своих военных и оружие, заминировала его периметр и теперь проводит технически неприемлемые эксперименты», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач, чтобы остановить блэкаут на ЗАЭС. Сибига также призвал международное сообщество признать действия России и Росатома незаконными и критически опасными.

Обращаясь к МАГАТЭ, он призвал «оказать давление на Россию, чтобы она прекратила все технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу — Украине».

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайная ситуация», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

Инфографика: NV

1 октября в Минэнерго сообщили, что, по данным МАГАТЭ, текущих запасов топлива для работы дизель-генераторов хватит на 10 дней.

9 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что начат процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.