Действует локальное прекращение огня: на Запорожской АЭС после 4-недельного блэкаута начался ремонт линий электропередач

Ремонт в районе ЗАЭС начался после местного прекращения огня, 18 октября 2025 года (Фото: IAEA — International Atomic Energy Agency / Х)

В районе оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции в субботу, 18 октября, начались работы по ремонту поврежденных линий электропередач. Для этого было установлено «локальное прекращение огня», говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

Обновлено в 14:18. Минэнерго Украины подтвердило ремонтные работы для восстановления ЛЭП, питающих Запорожскую АЭС. Уже 42-й раз с начала полномасштабного вторжения РФ украинские энергетики ремонтируют линии на станции, говорится в сообщении.

Ремонт начался после четырехнедельного отсутствия поставок электроэнергии на ЗАЭС.

«Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности и защищенности. Обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию сложного плана ремонта», — сказано в сообщении агентства.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции из-за обстрелов РФ семь дней назад возникла аварийная ситуация, поэтому она отключена от питания и электросети. ЗАЭС питается от семи аварийных дизельных генераторов.

Инфографика: NV

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия намеренно разорвала соединение ЗАЭС с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение станции к своей сети — такого в истории атомной энергетики не было никогда.

14 октября Associated Press со ссылкой на неназванного украинского дипломата сообщило, что МАГАТЭ предлагает план, как восстановить внешнее электроснабжение станции.

На первом этапе агентство предлагает установить «буферную зону» радиусом 1,5 км, чтобы провести ремонт главной линии питания — Днепровской (750 кВ). Второй этап предусматривает создание еще одной временной зоны безопасности для восстановления резервной линии Ферросплавная-1 (330 кВ).

16 октября Sky News писало, что на Запорожской АЭС 17 октября могут ввести «тихий период», что позволит восстановить две поврежденные линии электропередач к станции — одну на оккупированной РФ территории, другую — на территории, подконтрольной Украине.