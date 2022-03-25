Работают снайперы. Жителям Славутича запретили любое передвижение по городу

25 марта, 13:52
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Въезд в Славутич (Фото:Суспильне)

Въезд в Славутич (Фото:Суспильне)

В Славутиче, городе-спутнике Чернобыльской АЭС, жителям запретили передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях, из-за работы снайперов.

Об этом в Facebook сообщил городской совет Славутича.

«Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы. Максимальный репост!» — сказано в сообщении.

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Как ранее сообщала Киевская ОВА, Славутич полностью изолирован оккупантами. В городе — гуманитарная катастрофа.

24 марта сообщалось о попытках российских оккупантов штурмовать город и об обстрелах украинских блокпостов.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Снайперы Обстрел Киевская область ЧАЭС Война России против Украины Славутич

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