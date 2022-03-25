Работают снайперы. Жителям Славутича запретили любое передвижение по городу
Въезд в Славутич (Фото:Суспильне)
В Славутиче, городе-спутнике Чернобыльской АЭС, жителям запретили передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях, из-за работы снайперов.
Об этом в Facebook сообщил городской совет Славутича.
«Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы. Максимальный репост!» — сказано в сообщении.
Как ранее сообщала Киевская ОВА, Славутич полностью изолирован оккупантами. В городе — гуманитарная катастрофа.
24 марта сообщалось о попытках российских оккупантов штурмовать город и об обстрелах украинских блокпостов.