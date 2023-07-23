Оникс, Х-22 и не только. Россияне ночью ударили по Одессе по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования — ОК Юг 23 июля, 07:17 Последствия вражеского обстрела Одессы (Фото:ОК Юг/Facebook)

В ночь на воскресенье, 23 июля, россияне ударили по Одессе по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования: Калибры, Ониксы, Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Отмечается, что силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена.

Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым, в том числе многоквартирным домам. Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

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Известно, что в городе образовалось несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, вероятно, будет изменен маршрут городского транспорта.

По состоянию на 5:25 известно об одном погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 22 человека ранены, среди них четверо детей. 11 взрослых и три ребенка госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

23 июля российская армия осуществила самую массированную ракетную атаку на центр Одессы с начала войны. По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Кроме того, в результате обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор в городе, также имеют повреждения многоэтажные дома.