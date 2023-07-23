«По сути уже стали Х-32». Россияне модернизировали ракеты X-22 и Оникс — ГУР 23 июля, 18:11 Ракета Оникс (Фото:Боевая машина/Википедия)

Российские оккупанты модернизировали ракеты Х-22 и Оникс, а также возобновили использование комплексов Бал и Бастион.

Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью телеканалу Мы — Украина.

Скибицкий заявил, что россияне начали обстреливать Украину различными средствами, среди которых Х-22, Калибры и Ониксы из-за того, что оккупанты имеют дефицит высокоточных ракет, которые они имели перед началом полномасштабного вторжения.



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«В прошлом году они могли за один удар использовать от 80 до 100−110 крылатых ракет одного типа. Например, Х-101. Сейчас такой возможности они не имеют», — подчеркнул он.



Скибицкий отметил, что Россия проводит мероприятия по модернизации некоторых видов ракет.



По его словам, теперь ракета Х-22 по сути уже стала Х-32. Кроме того, Скибицкий отметил, что ГУР располагает информацией о модернизации ракет Оникс, которые являются противокорабельными ракетами и предназначены совсем для других целей.



«Осенью они очень часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Тогда было очень много именно подрывов, а не попаданий», — напомнил он.



Скибицкий добавил, что после модернизации российские оккупанты вновь возобновили использование комплексов Бал и Бастион против гражданского населения.

В ночь на воскресенье, 23 июля, россияне ударили по Одессе по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования: Калибры, Ониксы, Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

