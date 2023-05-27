В Мариуполе слышали взрывы, со стороны вокзала виден дым 27 мая, 17:51 Дым в захваченном российскими оккупантами Мариуполе, 27 мая 2023 года (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Во временно захваченном Мариуполе в субботу, 27 мая, слышали несколько взрывов.

Советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко написал в Telegram, что, предварительно, в городе работала вражеская ПВО, со стороны железнодорожного вокзала виден дым.



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«После якобы „качественной работы руснявого пэвэо“ эти обломки разбросало по всему поселку Сартана [Мариупольский район]», — добавил он.



Вечером 26 мая стало известно о нескольких взрывах в районе завода Азовсталь в Мариуполе. Кремлевские пропагандисты утверждали, что защитники Украины использовали ракеты Storm Shadow.

Инфографика: NV

Российские оккупанты укрепляются в Мариуполе на фоне информации о скором начале контрнаступления защитников Украины. Андрющенко говорил, что оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 24 мая сказал, что украинские пилоты уже успешно применяют переданные Британией ракеты Storm Shadow.