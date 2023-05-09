Советник мэра Мариуполя заявил, что оккупанты готовятся к битве за город 9 мая, 05:51 Россияне готовятся удерживать захваченный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город.

В то же время, россияне пытаются удерживать в Мариуполе гражданских, успокаивая их.

«Если мы быстро прорвемся в город, им наоборот нужны люди, потому что кто должен быть живым щитом. Гражданские оккупанты также должны оставаться, потому что к своим россияне относятся так же. В публичном пространстве – сплошное успокаивающее: «Россия здесь навсегда», — заявил Андрющенко.

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Сейчас оккупанты строят оборонительные рубежи внутри города. Они также проводят разминирование территории завода Азовсталь, который хотят использовать при обороне. Там обустроена логистическая база.

«Сейчас сложно представить столь мощный удар, чтобы обойти Мариуполь и взять его в кольцо. И они понимают это. Именно поэтому это направление не укрепляют, смотрят на него как на будущую «дорогу жизни», — заявил Андрющенко.