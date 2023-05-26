В Мариуполе прогремели взрывы в районе Азовстали — мэрия

26 мая, 21:04
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Прогремело по меньше мере два взрыва в районе Азовстрали (Фото:Андрющенко/Telegram)

Прогремело по меньше мере два взрыва в районе Азовстрали (Фото:Андрющенко/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 26 мая, прогремело несколько взрывов в районе завода Азовсталь.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным Андрющенко, прогремело по меньше мере два взрыва в районе Азовстали. Также над городом была зафиксирована неудачная работа ПВО оккупантов, добавил советник.

Видео дня

Мэрия горсовета опубликовала видео с последствиями, вероятно, удара по позициям оккупантов.

В ночь на понедельник, 22 марта, в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Поздно вечером 21 мая также были слышны взрывы в Никольском под Мариуполем.

Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Азовсталь

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